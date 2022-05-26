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В США успешно завершился тестовый полет космического корабля Starliner

Фото: NASA TV
Фото: NASA TV

В американском штате Нью-Мексико приземлился космический корабль CST-100 Starliner, который был запущен в космос 19 мая, сообщается на сайте Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Это был второй тестовый полет корабля без экипажа на борту. Посадка была произведена с помощью трех парашютов и шести подушек безопасности. В будущем корабль планируют запускать уже с космонавтами на борту.

Запуск прошел 19 мая на ракете United Launch Alliance Atlas V с территории штата Флорида. Starliner успешно состыковался с одним из модулей Международной космической станции 20 мая, спустя пять дней корабль отстыковался для возвращения на Землю.

Внутри корабля были доставлены 360 кг полезных грузов для находящихся на МКС астронавтов. Место командира занимало человекоподобное тестовое устройство «Рози Рокетир», с помощью 15 датчиков измеряющее нагрузки, которые в дальнейшем придется испытать астронавтам.

Boeing сообщила о закупке комплектующих для Starliner в Воронеже
Технологии и медиа
Фото:Joe Skipper / Reuters

Starliner разрабатывается NASA совместно с компанией Boeing с 2014 года в рамках Программы развития коммерческих пилотируемых кораблей. Первый тестовый запуск прошел в декабре 2019 года. Тогда из-за неисправного программного обеспечения стыковка с МКС не состоялась. В 2021 году компания Boeing перенесла полет корабля Starliner из-за неисправности двигателей.

Незадолго до второго тестового запуска глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российские космонавты не будут летать на Starliner. «Сейчас они попытаются его запустить, но на него мы точно никого не посадим из наших космонавтов. Мы не можем рисковать их жизнями», — отмечал он.

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