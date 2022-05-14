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Рогозин исключил полеты российских космонавтов на кораблях США

Дмитрий Рогозин: российские космонавты не будут летать к МКС на кораблях Boeing Starliner
Глава «Роскосмоса» объяснил такое решение изменением отношений между Россией и западными странами после начала спецоперации, а также одним аварийным полетом Boeing Starliner, на котором должны были полететь российские космонавты
Фото: Steve Nesius / Reuters
Фото: Steve Nesius / Reuters

Российские космонавты не будут летать на американских кораблях Boeing Starliner даже в случае договоренности с NASA о перекрестных полетах, заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава «Роскосмоса» объяснил, что ранее американские и европейские астронавты летали только на российских кораблях, и чтобы они не теряли навыки полета на российских кораблях, американцы предложили перекрестные полеты.

В прошлом году, по словам Рогозина, Россия и США обсуждали возможность полета российской космонавтки Анны Кикиной на американском корабле, однако после начала спецоперации на Украине 24 февраля «ситуация кардинально поменялась». Так что решение о перекрестных полетах на МКС с NASA принимать преждевременно, отметил он.

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Фото:roscosmos.ru

Кроме того, полеты российских космонавтов на американских кораблях пока невозможны из-за недостаточного уровня безопасности, заявил гендиректор госкорпорации.

«На корабле [американского бизнесмена Илона] Маска случаются большие неприятности, в том числе отказ канализационной системы <...>, это система жизнеобеспечения, это не шутки, если эти отказы будут продолжаться, нам сложно пока принимать решение о перекрестном полете, отправлять нашу девушку на их корабль», — объяснил он.

Полететь на корабле Boeing Starliner российские космонавты, по словам Рогозина, также не могут, так как первый его полет был аварийным, а второй вообще не состоялся. «Сейчас они попытаются его запустить, но на него мы точно никого не посадим из наших космонавтов. Мы не можем рисковать их жизнями», — подчеркнул он.

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Астронавты NASA вернулись на корабле SpaceX с полугодовой миссии на МКС
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Маттиас Маурер, Том Маршберн, Раджа Чари и Кайла Бэррон (слева направо)

В августе 2021 года корпорация Boeing отложила на неопределенный срок запуск корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС) из-за выявленных неполадок в работе двигателей. В октябре того же года The Wall Street Journal сообщил, что корабль Starliner может выполнить полет с членами экипажа в конце 2022 года.

25 февраля 2022 года представитель Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Дэн Хуот заявил, что после введения санкций NASA продолжит работу с «Роскосмосом» по поддержке МКС. В конце марта глава NASA Билл Нельсон заверил, что отношения между американскими астронавтами и их коллегами из других стран, в том числе из России, остаются рабочими.

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Дмитрий Рогозин МКС космонавты США космический корабль NASA
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