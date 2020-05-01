В NASA сообщили о продолжении переговоров о покупке места на «Союзе»

Американское космическое агентство NASA продолжает переговоры с госкорпорацией «Роскосмос» по вопросу приобретения места для своего космонавта на корабле «Союз». Об этом сообщил глава NASA Джим Брайденстайн в опубликованном пресс-службой агентства заявлении.

По словам Брайденстайна, сейчас космические корабли NASA для доставки астронавтов на Международную космическую станцию находятся на завершающей стадии разработки. Но пока самостоятельные полеты к МКС недоступны, США для обеспечения безопасной работы МКС за счет беспрерывного присутствия на ней американцев, ведет переговоры с Россией.

«NASA ведет переговоры с Государственной космической корпорацией «Роскосмос» о приобретении еще одного места на «Союзе» для запуска этой осенью», — заявил глава агентства.

Брайденстайн отметил, что контракт с «Роскосмосом» будет отвечать требованиям государственных надзорных органов.