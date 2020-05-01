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В NASA сообщили о продолжении переговоров о покупке места на «Союзе»

Американское космическое агентство NASA продолжает переговоры с госкорпорацией «Роскосмос» по вопросу приобретения места для своего космонавта на корабле «Союз». Об этом сообщил глава NASA Джим Брайденстайн в опубликованном пресс-службой агентства заявлении.

По словам Брайденстайна, сейчас космические корабли NASA для доставки астронавтов на Международную космическую станцию находятся на завершающей стадии разработки. Но пока самостоятельные полеты к МКС недоступны, США для обеспечения безопасной работы МКС за счет беспрерывного присутствия на ней американцев, ведет переговоры с Россией.

«NASA ведет переговоры с Государственной космической корпорацией «Роскосмос» о приобретении еще одного места на «Союзе» для запуска этой осенью», — заявил глава агентства.

Брайденстайн отметил, что контракт с «Роскосмосом» будет отвечать требованиям государственных надзорных органов.

NASA решило купить два места на «Союзах» для полетов к МКС
Технологии и медиа
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Осенью 2019 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что NASA запросила у России два места для своих астронавтов в российских кораблях «Союз» для доставки на МКС,

Речь идет о полетах астронавтов США на станцию в 2020-2021 годах. Места на российских космических кораблях им необходимы из-за задержек в программе коммерческих рейсов для доставки американцев на орбиту.

Теги: NASA, «Роскосмос», космос
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