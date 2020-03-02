СМИ сообщили о задержке введения бесплатного доступа к значимым сайтам

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 66,99 (+1,38) Quote, 28 фев, 12:54
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 73,72 (+2,08) Quote, 28 фев, 12:54
Захват заложников в торговом центре на Филиппинах. Фоторепортаж Общество, 11:26  «Силовые машины» Мордашова решили выйти из СП с Siemens Бизнес, 11:26 В Хабаровске полицейского нашли мертвым в его кабинете Общество, 11:23 Путин поздравил Горбачева с днем рождения Общество, 11:19 СМИ узнали о возможном проведении ОИ-2020 без зрителей из-за коронавируса Спорт, 11:18 Что сдерживает масштабные инвестиции в российское дорожное строительство Партнерский материал, 11:14 Крой родной, навек любимый: как выручать ₽105 млн на одежде plus size Pro, 10:57 Почему брендам пора отказаться от региональных дистрибьюторов косметики Pro, 10:56 Обзор района Лефортово: экология, история и цены на жилье Партнерский материал, 10:44 СМИ сообщили о задержке введения бесплатного доступа к значимым сайтам Технологии и медиа, 10:42 МИД Украины подтвердил задержание эск-командира «Айдара» в Греции Политика, 10:39 В Екатеринбурге ранили фигуранта дела о землях певца Александра Новикова Общество, 10:37 Мишустин поручил учесть эффект от коронавируса при формировании бюджета Экономика, 10:36 Роструд напомнил о длинных выходных из-за празднования 8 марта Общество, 10:32
Технологии и медиа ,  
0 

СМИ сообщили о задержке введения бесплатного доступа к значимым сайтам

В России отложили введение бесплатного доступа к «социально значимым» онлайн-ресурсам, которое планировалось с 1 марта. С критикой представленного Минкомсвязью проекта постановления правительства выступили Минфин, ФАС и бизнес
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Минкомсвязь не успела согласовать проект постановления правительства о внедрении с 1 марта в России бесплатного доступа к социально значимым сайтам, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По словам собеседника издания, проект раскритиковали Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минфин и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

ФАС посчитала, что нельзя лишать операторов права приостанавливать оказание услуг при неоплате, и предложила убрать из постановления пункт о возмещении затрат на бесплатный доступ к коммерческим социально значимым ресурсам, так как их список еще не определен, сообщает газета.

В Минфине, в свою очередь, спрогнозировали, что введение бесплатного доступа увеличит нагрузку на бюджет и снизит объем налоговых поступлений от операторов, так как их доходы от оказания услуг уменьшатся.

В комиссии РСПП по связи и ИТ, по данным издания, предложили оставить операторам право брать ежемесячную плату при поддержании бесплатного доступа к социальным ресурсам. Помимо этого нужно определить объем передачи данных и скорость, отметили в РСПП.

В Минкомсвязи, Минфине и Роскомнадзоре от комментариев газете отказались. В Минэкономразвития и ФАС на ее запросы не ответили.

С предложением ввести в России бесплатный доступ к «социально значимым» сайтам в послании к Федеральному собранию в январе обратился президент Владимир Путин.

По данным «Известий», в список таких ресурсов могут войти государственные сайты, ряд соцсетей и почтовых сервисов. Кроме того, в Минкомсвязи допустили, что бесплатный доступ может затронуть некоторые сайты СМИ, а также сервисы заказа такси. По информации «Коммерсанта», ведомство планирует утвердить перечень ресурсов к апрелю, а совместный с Минфином проект постановления о возмещении затрат операторов может быть готов уже к 1 июля.

По оценкам Минкомсвязи, затраты операторов при введении бесплатного доступа составят 5,7 млрд руб., пишет издание. РСПП, в свою очередь, оценил возможные потери в 150 млрд руб.

Автор: Виктория Полякова
Теги: интернет, Минкомсвязь, ФАС, РСПП, Минфин
Материалы по теме
В Минкомсвязи допустили бесплатный доступ к сервисам заказа такси
Общество
Минкомсвязь определится со списком сайтов с бесплатным доступом к марту
Технологии и медиа
РСПП оценил потери операторов от бесплатного доступа к сайтам в ₽150 млрд
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter