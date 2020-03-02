СМИ сообщили о задержке введения бесплатного доступа к значимым сайтам

В России отложили введение бесплатного доступа к «социально значимым» онлайн-ресурсам, которое планировалось с 1 марта. С критикой представленного Минкомсвязью проекта постановления правительства выступили Минфин, ФАС и бизнес

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Минкомсвязь не успела согласовать проект постановления правительства о внедрении с 1 марта в России бесплатного доступа к социально значимым сайтам, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По словам собеседника издания, проект раскритиковали Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минфин и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

ФАС посчитала, что нельзя лишать операторов права приостанавливать оказание услуг при неоплате, и предложила убрать из постановления пункт о возмещении затрат на бесплатный доступ к коммерческим социально значимым ресурсам, так как их список еще не определен, сообщает газета.

В Минфине, в свою очередь, спрогнозировали, что введение бесплатного доступа увеличит нагрузку на бюджет и снизит объем налоговых поступлений от операторов, так как их доходы от оказания услуг уменьшатся.

В комиссии РСПП по связи и ИТ, по данным издания, предложили оставить операторам право брать ежемесячную плату при поддержании бесплатного доступа к социальным ресурсам. Помимо этого нужно определить объем передачи данных и скорость, отметили в РСПП.