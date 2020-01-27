В Минкомсвязи допустили бесплатный доступ к сайтам СМИ
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин в ходе выступления на коллегии Минцифры Татарстана заявил о возможном включении в список бесплатных интернет-ресурсов «пары федеральных и региональных средств массовой информации», сообщает агентство ТАСС.
«Если речь идет об информационных агентствах или газетах, их в этот социальный перечень можно было бы добавить», — добавил Волин, уточнив, что речь идет о текстовых СМИ, «чтобы не грузить операторов тяжелой картинкой».
Обеспечить бесплатный доступ к «социально значимым отечественным интернет-сервисам» на всей территории России 15 января предложил президент Владимир Путин. Он заявил, что высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом страны.
24 января газета «Известия» опубликовала возможный список таких интернет-ресурсов. В него помимо сайтов различных органов власти вошли и некоторые другие сайты. По данным издания, речь шла о соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «В кругу друзей», «Мир тесен», «Фотострана» и «Дневник», почтовых сервисах «Яндекс», mail.ru, km.ru. К категории «другие значимые информационные ресурсы», по информации газеты, отнесен мессенджер Bip турецкого сотового оператора Turkcell.
В Минскомсвязи, однако, заявили, что на самом деле такого списка пока не существует, а чиновники сейчас лишь собирают данные от операторов связи о трафике различных ресурсов и о том, какие потери может понести бизнес, если этот трафик станет бесплатным.
Собеседник РБК в одном из крупных операторов связи говорил, что сделать доступ к ряду ресурсов бесплатным технически возможно, но все будет зависеть от того, какие именно ресурсы войдут в список и какие потери от этого понесут операторы. «Все будет зависеть от перечня социально значимых ресурсов: условно, если это «Госуслуги», то это одна история, а если социальные сети, такие как «Одноклассники» и «ВКонтакте», то другая», — объяснял он.