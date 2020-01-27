В Минкомсвязи допустили бесплатный доступ к сайтам СМИ

В списке могут оказаться некоторые текстовые агентства и газеты, которые не будут грузить операторов «тяжелой картинкой». Обеспечить доступ к «социально значимым отечественным сервисам» ранее поручил Владимир Путин

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Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин в ходе выступления на коллегии Минцифры Татарстана заявил о возможном включении в список бесплатных интернет-ресурсов «пары федеральных и региональных средств массовой информации», сообщает агентство ТАСС.

«Если речь идет об информационных агентствах или газетах, их в этот социальный перечень можно было бы добавить», — добавил Волин, уточнив, что речь идет о текстовых СМИ, «чтобы не грузить операторов тяжелой картинкой».

Обеспечить бесплатный доступ к «социально значимым отечественным интернет-сервисам» на всей территории России 15 января предложил президент Владимир Путин. Он заявил, что высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом страны.