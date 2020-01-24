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СМИ опубликовали список возможных интернет-ресурсов с бесплатным доступом

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) составило предварительный список социально значимых интернет-ресурсов, доступ к которому с 1 марта 2020 года может стать бесплатным для россиян. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на перечень соответствующих сервисов, оказавшихся в распоряжении издания.

По данным газеты, ресурсы разделили на четыре категории. Это, в частности, государственные сайты (в их числе — портал государственных услуг, сайты министерств и ведомств, сайты региональных и местных органов власти). Кроме того, доступ предлагается предоставить к некоторым социальным сетям: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «В кругу друзей», «Мир тесен», «Фотострана» и «Дневник». Также, как пишут «Известия», в список включили ряд почтовых сервисов: «Яндекс», mail.ru, km.ru. К категории «другие значимые информационные ресурсы», по информации газеты, отнесен мессенджер Bip турецкого сотового оператора Turkcell.

Как отмечает издание, 20 января в ходе совещания с занимавшим тогда должность и.о. министра связи Константином Носковым список вышеупомянутых ресурсов передали сотовым операторам «большой четверки». По данным газеты, список ресурсов будет дополнен. В Минкомсвязи пояснили, что составленный список является предварительным. В случае, если перечисленные сервисы не будут признаны социально значимыми, их включат в окончательный перечень. Также в ведомстве не исключили возможность начисления компенсации сотовым операторам за предоставление бесплатного доступа к таким ресурсам. 

21 января пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков сообщил, что ведомство обсуждает возможность предоставления россиянам бесплатного доступа к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам. Поводом для принятия таких мер послужило послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина. В своем выступлении 15 января глава государства предложил обеспечить на всей территории России бесплатный доступ к «социально значимым отечественным интернет-сервисам». Как заявил Путин, в таком случае гражданам не нужно будет платить за саму услугу связи и за интернет-трафик.

Теги: Минкомсвязь, веб-сайты, социальные сети
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