Оператор «Платона» стал претендентом на обслуживание всех дорожных камер

Оператор «Платона» стал претендентом на обслуживание всех дорожных камер

СП «Ростеха» и Игоря Ротенберга — оператор системы «Платон» — может получить статус единственного исполнителя работ на сети камер фиксации нарушений ПДД на дорогах. Но за этот проект с ним конкурирует еще одна структура «Ростеха»

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Компания «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС), владельцы которой — сын бизнесмена Аркадия Ротенберга Игорь Ротенберг и госкорпорация «Ростех», может стать единственным исполнителем работ по установке и обслуживанию на дорогах камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Такое предложение замминистра транспорта Алексей Семенов в конце июня направил вице-премьеру Максиму Акимову, курирующему сферу транспорта (копия письма есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник в правительстве).

РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон». В письме замминистра транспорта подчеркивает, что «Платон» имеет «разветвленную телекоммуникационную, навигационно-информационную и придорожную инфраструктуру, необходимую для создания эффективной системы по выявлению и фиксации нарушений требований законодательства о безопасности дорожного движения».

«Минтранс информирует, что в дорожном хозяйстве России не существует систем, сравнимых с системой «Платон» по мощности и территориальному охвату стационарной контрольной инфраструктурой», — говорится в письме Семенова.

РБК направил запросы представителю Максима Акимова, в пресс-службы Минтранса и РТИТС.