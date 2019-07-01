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Оператор «Платона» стал претендентом на обслуживание всех дорожных камер
СП «Ростеха» и Игоря Ротенберга — оператор системы «Платон» — может получить статус единственного исполнителя работ на сети камер фиксации нарушений ПДД на дорогах. Но за этот проект с ним конкурирует еще одна структура «Ростеха»
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Компания «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС), владельцы которой — сын бизнесмена Аркадия Ротенберга Игорь Ротенберг и госкорпорация «Ростех», может стать единственным исполнителем работ по установке и обслуживанию на дорогах камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Такое предложение замминистра транспорта Алексей Семенов в конце июня направил вице-премьеру Максиму Акимову, курирующему сферу транспорта (копия письма есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник в правительстве).

РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон». В письме замминистра транспорта подчеркивает, что «Платон» имеет «разветвленную телекоммуникационную, навигационно-информационную и придорожную инфраструктуру, необходимую для создания эффективной системы по выявлению и фиксации нарушений требований законодательства о безопасности дорожного движения».

«Минтранс информирует, что в дорожном хозяйстве России не существует систем, сравнимых с системой «Платон» по мощности и территориальному охвату стационарной контрольной инфраструктурой», — говорится в письме Семенова.

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РБК направил запросы представителю Максима Акимова, в пресс-службы Минтранса и РТИТС.

Поручение определить единственного исполнителя работ по установке и обслуживанию на дорогах камер фотовидеофиксации нарушений ПДД в конце мая президент России Владимир Путин дал премьер-министру Дмитрию Медведеву (копия поручения есть у РБК). 

За этот статус с РТИТС будет конкурировать другая структура «Ростеха». Ранее глава Минкомсвязи Константин Носков направлял главам регионов правительственную телеграмму, в соответствии с которой единственным исполнителем работ, связанных с применением комплексов фиксации нарушений ПДД, планировали назначить ООО «ГЛОНАСС БДД» — дочернюю компанию «Ростеха» и АО «ГЛОНАСС» (суммарно контролируют 64%).

Авторы: Дмитрий Серков, Мария Коломыченко, Анна Балашова, Александра Посыпкина
Теги: Игорь Ротенберг, Ростех, Минтранс, ПДД
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