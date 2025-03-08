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Правила для самокатов ,  
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В ФССП рассказали о праве приставов изымать электросамокаты

ФССП: приставы могут конфисковать электросамокат при долге от ₽3 тыс.
Сюжет
Правила для самокатов
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Судебные приставы могут арестовывать электросамокаты, а также гироскутеры, сегвеи и другие средства индивидуальной мобильности, принадлежащие гражданам с задолженностями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.

Устройства подлежат изъятию при долге от 3 тыс. руб.

«Самокат или иные средства индивидуальной мобильности являются имуществом, поэтому судебный пристав-исполнитель вправе наложить на него арест, а также изъять арестованное имущество», — цитирует агентство ведомство.

В частности, электросамокат могут изъять в случае задолженности по алиментам, штрафам и компенсации морального вреда.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Осенью 2024 года опрос сервиса SuperJob показал, что каждый второй россиянин поддержал разрешение пользоваться электросамокатами только с возраста 16 лет. 25% опрошенных считают, что лучше запретить пользоваться ими до 18 лет. Сейчас водить электросамокаты разрешено с 14 лет. Однако Минтранс намерен поднять эту возрастную планку на два года.

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Теги
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