В ФССП рассказали о праве приставов изымать электросамокаты

ФССП: приставы могут конфисковать электросамокат при долге от ₽3 тыс.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Судебные приставы могут арестовывать электросамокаты, а также гироскутеры, сегвеи и другие средства индивидуальной мобильности, принадлежащие гражданам с задолженностями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.

Устройства подлежат изъятию при долге от 3 тыс. руб.

«Самокат или иные средства индивидуальной мобильности являются имуществом, поэтому судебный пристав-исполнитель вправе наложить на него арест, а также изъять арестованное имущество», — цитирует агентство ведомство.

В частности, электросамокат могут изъять в случае задолженности по алиментам, штрафам и компенсации морального вреда.

Осенью 2024 года опрос сервиса SuperJob показал, что каждый второй россиянин поддержал разрешение пользоваться электросамокатами только с возраста 16 лет. 25% опрошенных считают, что лучше запретить пользоваться ими до 18 лет. Сейчас водить электросамокаты разрешено с 14 лет. Однако Минтранс намерен поднять эту возрастную планку на два года.