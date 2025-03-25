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В Петербурге полиция начала изымать электровелосипеды курьеров

В Петербурге полиция начала изымать электровелосипеды курьеров
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Полиция Санкт-Петербурга начала регулярные проверки по выявлению нарушений правил дорожного движения, а также миграционного законодательства курьерами, которые преимущественно передвигаются на электровелосипедах, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Там отметили, что помимо Госавтоинспекции в проверках задействованы миграционная служба и иные подразделения полиции.

По данным ведомства, в первый день рейда, 24 марта, сотрудники правоохранительных органов установили, что 13 из проверенных мигрантов-курьеров находились на территории России нелегально, их поместили в специальный центр для последующего выдворения. Еще у девяти были выявлены обстоятельства о неразрешении въезда, поэтому их срок пребывания в стране сократили.

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Госавтоинспекция также перешла от административных протоколов к изъятиям электровелосипедов курьеров-мигрантов, добавили в МВД. Так, накануне было проверено почти 200 электровелосипедистов, более 160 из них вызвали у полицейских вопросы технического характера, например об отсутствии педалей или превышении нормы мощности аккумулятора. Это транспортные средства, имеющие признаки мопедов, для управления которыми нужны права. Они были изъяты в рамках административного производства.

ГАИ начала изымать электровелосипеды московских курьеров
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В МВД сообщили, что это второй этап полицейских проверок курьеров на электровелосипедах. Ранее, с 10 по 14 марта, в Санкт-Петербурге Госавтоинспекция провела профилактическую операцию «Электровелосипед», в результате которой было выявлено, что каждый пятый мигрант-курьер находится в России нелегально.

В феврале Госавтоинспекция начала проводить рейды для проверки мощности электровелосипедов курьеров в Москве. Они проводились планово во всех районах столицы, но активнее всего на севере Москвы. С начала года по конец февраля курьерам на электровелосипедах в Москве было выписано более 4 тыс. штрафов за нарушение правил движения по тротуарам.

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Теги
электровелосипед Санкт-Петербург курьер МВД
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