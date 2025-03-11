Минтранс предложил запретить электросамокатчикам сигналить пешеходам

Кроме повышения возрастного ограничения для электросамокатов, Минтранс планирует распространить на их водителей обязанности и ответственность аналогично с водителями транспортных средств

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пользователям средств индивидуальной мобильности (СИМ: электросамокаты, моноколеса, роликовые коньки и т.п.) запретят требовать от пешеходов пропустить их, в том числе с помощью звукового сигнала. С такой инициативой выступил Минтранс, подготовивший поправки к правилам дорожного движения.

Кроме того, планируется прояснить различие между СИМ, велосипедом и мопедом и однозначно запретить передвижение на СИМ более одного человека независимо от конструкции. Пользователей СИМ предложено квалифицировать как водителей транспортных средств и наделить их соответствующими обязанностями и ответственностью.

Минтранс не поясняет, о какой ответственности идет речь. Вместе с тем ст. 1079 ГК определяет транспортное средство как источник повышенной опасности. Вследствие этого, если при его управлении причинен вред, владелец обязан возместить ущерб, за исключением случаев, когда вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

«Предлагается ограничить скорость движения СИМ до 10 км/ч при сближении с пешеходами. Кроме того, более жестко будет регулироваться движение СИМ в местах возможного внезапного появления пешеходов (арки, углы зданий), что обеспечит безопасность для таких участников дорожного движения. Также запрещается требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе путем подачи звукового сигнала», — сообщили в министерстве (цитата по «Интерфаксу»).

Кроме того, Минтранс предлагает ввести возрастные ограничения на вождение электросамокатов и других СИМ. Сейчас использовать электросамокат разрешено с 14 лет, министерство предлагает поднять планку до 16 лет.

В Москве с 2025 года можно арендовать самокат только после прохождения верификации через Mos ID, так власти хотят помешать арендовать самокат детям и подросткам. Пользователям будут доступны пять тестовых поездок без верификации.