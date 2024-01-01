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Технологии и медиа ,  
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Инвесткомпания отметила падение стоимости Х на 70% после покупки Маском

Fidelity: стоимость соцсети X Илона Маск сократилась на 71,5% с момента покупки
В свою оценку инвесткомпания Fidelity включила падение стоимости компании X на 10,7% в ноябре, когда Маск послал к черту рекламодателей, бойкотирующих соцсеть из-за антисемитских постов, отмечает Axios
Фото: Carlos Barria / Reuters
Фото: Carlos Barria / Reuters

Социальная сеть X (бывший Twitter) упала в цене на 71,5% с момента, когда американский предприниматель Илон Маск (Forbes оценивает его состояние в $251,3 млрд) приобрел компанию за $44 млрд, посчитали в инвесткомпании Fidelity, которая помогала бизнесмену со сделкой осенью 2022 года и вложила $300 млн, передает Axios.

Оценка приводится по состоянию на конец ноября и исходя из стоимости доли Fidelity. По состоянию на конец октября инвесткомпания оценивала падение стоимость X на 65%, писало издание.

В сокращение на 71,5% входит в том числе падение стоимости на 10,7% в ноябре, когда Маск нецензурно высказался о рекламодателях, решивших бойкотировать X из-за антисемитских и других высказываний на платформе, разжигающих ненависть, отмечается в материале.

«Шантажировать меня деньгами? Идите к черту», — сказал он.

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Бизнес
Илон Маск

Fidelity начала снижать оценку стоимости своих акций в первый месяц после того, как Маск выкупил соцсеть. Axios отмечает, что инвесткомпания может не располагать большой инсайдерской информации о финансовых результатах X, если такая вообще у нее имеется, несмотря на то, что она владеет долей в соцсети. Другие акционеры могут иначе оценивать стоимость своего пакета акций, подчеркивает издание.

Walt Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures, Apple и другие компании в ноябре приостановили размещение рекламы в X после того, как Маск публично поддержал пост одного из пользователей, который заявил, что еврейские сообщества «распространяют ненависть к белым людям». «Вы на самом деле говорите правду», — написал бизнесмен в ответ на публикацию.

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Сам бизнесмен заявил о «мошеннической атаке» на компанию и пригрозил иском всем, кто в ней участвовал, в частности к проекту Media Matters, который первым обратил внимание на реакцию Маска на пост про еврейские сообщества. Предприниматель также отверг обвинения в антисемитизме.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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