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Технологии и медиа ,  
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Apple и Disney откажутся от рекламы в X из-за антисемитских постов

Apple и Disney откажутся от рекламы в X из-за антисемитских постов
Илон Маск на этой неделе поддержал пользователя X, заявившего, что евреи «распространяют ненависть к белым». Организация Media Matters обратила внимание, что рекламу крупных компаний показывали рядом с пронацистскими постами
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Число крупных компаний, которые решили на время отказаться от размещения рекламы в соцсети X (бывшая Twitter) после поддержки Илоном Маском антисемитской публикации, растет.

Рекламные кампании приостанавливают Walt Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount и Sony Pictures передает Hollywood Reporter. Аналогичный шаг предприняла Apple, сообщает Axios со ссылкой на источники.

До этого размещение рекламы в соцсети приостановили технологическая корпорация IBM, медиакомпания Lionsgate Entertainment, телекоммуникационная корпорация Comcast, а также Еврокомиссия. По данным Politico, представитель ЕК Дана Спинант обратилась к всем исполнительным службам ЕС с соответствующей просьбой на фоне распространения дезинформации в X, особенно относительно войны Израиля и ХАМАС.

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Бизнес
Илон Маск

На этой неделе Маск публично поддержал пост одного из пользователей X о том, что что еврейские сообщества «распространяют ненависть к белым людям». «Вы, на самом деле, говорите правду», — прокомментировал он эту публикацию. Затем бизнесмен написал серию твитов, где выделил Антидиффамационную лигу — американскую неправительственную организацию, противостоящую антисемитизму и другим формам нетерпимости к евреям, и заявил, что она «пропагандирует расизм в отношении белых людей».

На этом фоне некоммерческая организация Media Matters for America обратила внимание, что рекламу крупных компаний в X размещали в одном ряду с сообщениями пронацистского характера. Представители соцсети сообщили Axios, что провела проверку аккаунтов, на которых Media Matters обнаружила антисемитский контент, «и они больше не будут монетизироваться».

В Белом доме осудили пост Маска: представитель администрации США Эндрю Бейтс назвал его «отвратительной пропагандой антисемитской и расистской ненависти». Генеральный директор X Линда Яккарино написала, что компания «всегда предельно четко заявляет» о своих усилиях по борьбе с антисемитизмом и дискриминацией. «Этому нет места нигде в мире — это уродливо и неправильно», — подчеркнула она.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Илон Маск Twitter реклама социальная сеть Disney Apple антисемитизм
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