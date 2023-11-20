 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Илон Маск назвал «далекими от правды» обвинения в антисемитизме

Илон Маск — об обвинениях в антисемитизме: нет ничего более далекого от правды

Основатель SpaceX и Tesla, миллиардер Илон Маск (Forbes оценивает его состояние в $241,2 млрд) назвал далекими от правды обвинения в антисемитизме в свой адрес.

«На прошлой неделе в СМИ появились сотни фальшивых публикаций, в которых утверждалось, что я антисемист. Нет ничего более далекого от правды», — написал он в собственной соцсети Х (прошлое название — Twitter). Бизнесмен подчеркнул, что он желает человечеству только лучшего.

Apple и Disney откажутся от рекламы в X из-за антисемитских постов
Технологии и медиа
Илон Маск

Ранее, 18 ноября, Маск пригрозил «термоядерным» судебным иском проекту Media Matters, который обвинил его в поддержке «пагубной антисемитской теории заговора».

За день до этого миллиардер поддержал пост одного из пользователей X, в котором говорилось, что еврейские сообщества «распространяют ненависть к белым». «Вы на самом деле говорите правду», — написал он в ответ на публикацию. Бизнесмен также обвинил Антидиффамационную лигу (ADL, неправительственная организация, которая занимается борьбой с антисемитизмом) в пропаганде «расизма в отношении белых людей». 

На фоне этих событий Walt Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures, Apple и другие компании приостановили размещение рекламы в Х.

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Теги
Персоны
Илон Маск обвинения антисемизм
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
Материалы по теме
Маск пообещал «термоядерный» иск после скандала с антисемитскими постами
Политика
Илон Маск заявил о возможности гражданской войны в Европе
Политика
Apple и Disney откажутся от рекламы в X из-за антисемитских постов
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 96,77 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 89,12 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29
Как социальные связи влияют на выбор жилья РБК и ЖК SOUL, 01:55
Илон Маск назвал «далекими от правды» обвинения в антисемитизме Политика, 01:38
На границе с Финляндией организовали палаточный городок для мигрантов Политика, 01:34
Вильфанд заявил, что 2023 год станет самым жарким на Земле Общество, 01:21
Финляндия анонсировала новые меры для безопасности на границе с Россией Политика, 01:06
Bloomberg узнал, что до увольнения Альтман вел переговоры с саудовцами Бизнес, 01:03
Минобороны сообщило о перехвате дрона над Московской областью Политика, 01:01
Черная пятница на РБК Pro
До −80% на «Весь РБК Pro» и образовательные опции
Купить со скидкой
Как россияне поставили десятилетний рекорд по сделкам с жильем в Испании Экономика, 01:00
Кремль обсудил с регионами избирательную кампанию-2024 Политика, 00:54
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Суд в США согласился рассмотреть по существу иск ЮКОСа о $50 млрд Экономика, 00:01
Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер Общество, 19 ноя, 23:45
Собянин сообщил о сбитом в подмосковном округе Электросталь дроне Политика, 19 ноя, 23:43