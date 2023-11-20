Илон Маск назвал «далекими от правды» обвинения в антисемитизме

Илон Маск — об обвинениях в антисемитизме: нет ничего более далекого от правды

Основатель SpaceX и Tesla, миллиардер Илон Маск (Forbes оценивает его состояние в $241,2 млрд) назвал далекими от правды обвинения в антисемитизме в свой адрес.

«На прошлой неделе в СМИ появились сотни фальшивых публикаций, в которых утверждалось, что я антисемист. Нет ничего более далекого от правды», — написал он в собственной соцсети Х (прошлое название — Twitter). Бизнесмен подчеркнул, что он желает человечеству только лучшего.

Ранее, 18 ноября, Маск пригрозил «термоядерным» судебным иском проекту Media Matters, который обвинил его в поддержке «пагубной антисемитской теории заговора».

За день до этого миллиардер поддержал пост одного из пользователей X, в котором говорилось, что еврейские сообщества «распространяют ненависть к белым». «Вы на самом деле говорите правду», — написал он в ответ на публикацию. Бизнесмен также обвинил Антидиффамационную лигу (ADL, неправительственная организация, которая занимается борьбой с антисемитизмом) в пропаганде «расизма в отношении белых людей».

На фоне этих событий Walt Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures, Apple и другие компании приостановили размещение рекламы в Х.