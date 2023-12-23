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Bloomberg узнал о закрытии проекта по идее Маска

Bloomberg: придуманный Илоном Маском проект Hyperloop закроется
Маск десять лет назад предложил идею сверхскоростного вакуумного поезда, но не стал ее воплощать, опубликовав собственные расчеты. Один из стартапов к концу года уволит всех сотрудников и закроется, выяснил Bloomberg
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Patrick Fallon / Zuma / Global Look Press)

Компания по созданию сверхбыстрого транспорта Hyperloop закрывается. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Большая часть сотрудников уволены, оставшиеся активы выставлены на продажу, в том числе — испытательный полигон и оборудование. Контролирующим продажу активов сотрудникам сообщили, что сотрудничество с ними завершится 31 декабря.

Контрольный пакет акций принадлежит дубайскому конгломерату DP World, Оставшаяся интеллектуальная собственность стартапа будет передана этой компании, сообщил агентству источник.

Вакуумный поезд Hyperloop: что это такое и как он работает
Индустрия 4.0
Фото:David Becker / Getty Images

Hyperloop привлекала внимание по не связанным с ней причинам, указывает Bloomberg. Ее соучредитель Броган Бэмброган в 2016-м обнаружил на своем рабочем стуле петлю, другой соучредитель, венчурный капиталист Шервин Пишевар, ушел в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах, которые он отверг. Бывший член совета директоров Зиявудин Магомедов был арестован, а затем приговорен вместе с братом Магомедом по делу о хищении 11 млрд руб. к заключению.

Идею создания сверхбыстрых магистралей предложил миллиардер Илон Маск в 2012 году. Система представляет из себя «парящие» капсулы на магнитной тяге. Соединенные между собой, капсулы на огромной скорости перемещаются в вакуумной трубе, что позволяет преодолевать расстояние в 1,2 тыс. км всего за один час. Сам Маск не стал реализовывать идею, а выложил в открытый доступ расчеты для создания транспортной системы, состоящей из стальных труб. Он не запатентовал идею и предоставил возможность участвовать в разработке Hyperloop любому желающему.

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