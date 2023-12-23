Bloomberg узнал о закрытии проекта по идее Маска
Компания по созданию сверхбыстрого транспорта Hyperloop закрывается. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Большая часть сотрудников уволены, оставшиеся активы выставлены на продажу, в том числе — испытательный полигон и оборудование. Контролирующим продажу активов сотрудникам сообщили, что сотрудничество с ними завершится 31 декабря.
Контрольный пакет акций принадлежит дубайскому конгломерату DP World, Оставшаяся интеллектуальная собственность стартапа будет передана этой компании, сообщил агентству источник.
Hyperloop привлекала внимание по не связанным с ней причинам, указывает Bloomberg. Ее соучредитель Броган Бэмброган в 2016-м обнаружил на своем рабочем стуле петлю, другой соучредитель, венчурный капиталист Шервин Пишевар, ушел в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах, которые он отверг. Бывший член совета директоров Зиявудин Магомедов был арестован, а затем приговорен вместе с братом Магомедом по делу о хищении 11 млрд руб. к заключению.
Идею создания сверхбыстрых магистралей предложил миллиардер Илон Маск в 2012 году. Система представляет из себя «парящие» капсулы на магнитной тяге. Соединенные между собой, капсулы на огромной скорости перемещаются в вакуумной трубе, что позволяет преодолевать расстояние в 1,2 тыс. км всего за один час. Сам Маск не стал реализовывать идею, а выложил в открытый доступ расчеты для создания транспортной системы, состоящей из стальных труб. Он не запатентовал идею и предоставил возможность участвовать в разработке Hyperloop любому желающему.
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