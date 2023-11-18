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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Маск пообещал «термоядерный» иск после скандала с антисемитскими постами

Маск пообещал подать в суд после обвинений в поддержке антисемитского заговора
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Проект Media Matters обвинил Маска в поддержке «антисемитской теории заговора» и появлении корпоративной рекламы в аккаунтах, поддерживающих Гитлера. Крупные компании уже начали приостанавливать размещение рекламы в соцсети Х
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters)

Основатель SpaceX и Tesla, владелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск (Forbes оценивает его состояние в $241,2 млрд) пообещал подать в суд на проект Media Matters, который обвинил его в поддержке «антисемитской теории заговора». Об этом бизнесмен написал на своей странице в X.

«X Corp подаст термоядерный иск против Media Matters и всех тех, кто участвовал в этой мошеннической атаке на нашу компанию», — сказал он.

Маск ранее публично поддержал пост одного из пользователей X, в котором говорилось, что еврейские сообщества «распространяют ненависть к белым». «Вы на самом деле говорите правду», — написал он в ответ на публикацию. Бизнесмен также обвинил Антидиффамационную лигу (ADL, неправительственная организация, которая занимается борьбой с антисемитизмом) в пропаганде «расизма в отношении белых людей».

Apple и Disney откажутся от рекламы в X из-за антисемитских постов
Технологии и медиа
Илон Маск

На заявления Маска обратил внимание проект Media Matters, который занимается мониторингом и анализом дезинформации, распространяемой сторонниками консервативных взглядов. Организация обвинила предпринимателя в поддержке «пагубной антисемитской теории заговора», а также заявила, что соцсеть X «восстановила многочисленные аккаунты фанатиков и проплаченных ультраправых экстремистов, включая, по-видимому, сторонников Гитлера и отрицателей холокоста» в рамках программы распределения доходов от рекламы. Так, уточнили в Media Matters, в таких аккаунтах появилась корпоративная реклама.

Исполнительный директор X Линда Яккарино попыталась успокоить компании, заявив, что они «защищены от риска оказаться рядом с потенциально токсичным контентом», однако проект утверждает, что нашел рекламу пяти крупных корпораций, включая Apple и IBM, рядом с постами, в которых выражается поддержка Гитлеру и его нацистской партии.

На фоне этих событий Walt Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount и Sony Pictures уже решили приостановить размещение рекламы в X. Аналогично поступили Apple, IBM, медиакомпания Lionsgate Entertainment и телекоммуникационная корпорация Comcast. По данным Politico, не будет размещать рекламу в X и Европейская комиссия.

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Илон Маск Twitter антисемитизм теория заговора реклама
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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
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