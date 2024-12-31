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Лучшие моменты 2024 года в спорте. Фотогалерея

Самые яркие кадры 2024 года в спорте
Летние Олимпийские игры в Париже, чемпионат Европы по футболу в Германии и другие главные события. Лучшие моменты 2024 года в спорте — в фотогалерее «РБК Спорт»
Мирра Андреева и Диана Шнайдер
Мирра Андреева и Диана Шнайдер (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

2024 год начался с Australian Open. Даниил Медведев в третий раз дошел до финала и вновь проиграл, на этот раз итальянцу Яннику Синнеру.

Итальянец в итоге выиграет два Больших шлема, Итоговый турнир, еще ряд менее значимых титулов и завершит сезон на первом месте в рейтинге.

Фото: Ezra Shaw / Getty Images
Фото: Ezra Shaw / Getty Images

Тейлор Свифт поздравила своего возлюбленного Трэвиса Келси с победой команды «Канзас-Сити Чифс» в Супербоуле-2024 горячим поцелуем на поле под прицелом видео- и фотокамер и на глазах у тысяч болельщиков.

«Канзас-Сити Чифс» стал победителем Супербоула — финального матча Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол), завоевав трофей четвертый раз в истории и второй раз подряд.

Благодаря роману Келси и Свифт среди аудитории NFL заметно увеличилось число женщин. А команда «Канзас-Сити Чифс» стала одной из самых рейтинговых на ТВ.

Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images
Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

В ночь на 19 февраля украинец Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе, победив Тайсона Фьюри раздельным решением судей.

Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images
Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

При этом оба боксера побывали в нокдауне.

В реванше, который состоялся 21 декабря, Усик победил британца единогласным решением судей со счетом 116:112, 116:112, 116:112.

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В 2024 году завершил карьеру легендарный теннисист Рафаэль Надаль.

Последним турниром для него стал финальный раунд Кубка Дэвиса. В четвертьфинале сборная Испании проиграла Нидерландам в трехматчевом противостоянии со счетом 1–2. Свой матч Надаль уступил голландцу Ботику ван де Зандсхулпу.

Испанец потерпел лишь второе поражение в одиночном разряде на Кубке Дэвиса в карьере при 29 победах. Первое было в феврале 2004 года от чеха Иржи Новака.

Надаль 209 недель продержался в качестве первой ракетки мира, на его счету 1080 побед в матчах в одиночном разряде, 92 титула на турнирах ATP, 63 титула на грунтовых турнирах (рекорд), 22 титула и 30 финалов на турнирах Большого шлема (второй результат), 14 побед на «Ролан Гаррос» (рекорд), 36 титулов на турнирах «Мастерс», золото Олимпиад в одиночном разряде (2008), в парном разряде (2016), пять побед на Кубке Дэвиса.

Из престижных соревнований он не выигрывал только Итоговый турнир.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Магнитогорский «Металлург» третий раз в истории завоевал Кубок Гагарина. «Металлург» выиграл финальную серию у ярославского «Локомотива» со счетом 4–0. Второй раз в истории КХЛ финал завершился всухую, первый раз это случилось в 2019 году, когда ЦСКА победил омский «Авангард».

Фото: Михаил Синицын/ТАСС
Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Московское «Динамо» никогда не было так близко к победе в чемпионате России. Для этого «бело-голубым» надо было не проиграть в гостях «Краснодару». При этом хозяева тоже боролись за чемпионство до последнего. Для титула команде требовались победа и потеря «Зенитом» очков в домашнем матче с «Ростовом». В итоге «Краснодар» победил со счетом 1:0, а «Зенит» одержал волевую победу (2:1)

Последний раз «Динамо» становилось чемпионом страны в 1976 году.

«Зенит» стал чемпионом России шестой раз подряд, всего на счету клуба из Санкт-Петербурга десять побед в чемпионате России (столько же у «Спартака») и одна — в чемпионате СССР. Петербургская команда повторила рекорд «Спартака» по длительности серии чемпионских сезонов.

Фото: Stuart Franklin / Getty Images
Фото: Stuart Franklin / Getty Images

«Байер» впервые стал чемпионом Германии. Клуб под руководством Хаби Алонсо не проигрывал в Бундеслиге больше года, побив рекорд.

Единственное поражение в сезоне 2023/24 команда потерпела от «Аталанты» в финале Лиги Европы.

Мадридский «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0 в финале Лиги чемпионов.

Команда в 15-й раз выиграла турнир. «Реал» продлил беспроигрышную серию в финалах до девяти игр. Предыдущий раз мадридцы уступали в решающем матче главного еврокубкового турнира в 1981 году, когда проиграли «Ливерпулю». Всего на счету команды три поражения в финалах — в 1962, 1964, 1981 годах.

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в третий раз вывел «Реал» в финал Лиги чемпионов (2013/14, 2021/22). При нем клуб ни разу не проигрывал в заключительном матче турнира. Всего он в шестой раз дошел до финала в качестве тренера. Ранее трижды это сделал с итальянским «Миланом», дважды выиграв турнир. Анчелотти является рекордсменом по числу проведенных финалов и побед в качестве тренера.

Фото: Luke Hales/Getty Images
Фото: Luke Hales/Getty Images

В июне россиянин Ислам Махачев победил американца Дастина Порье в главном бою турнира UFC 302, который завершился в Ньюарке (штат Нью-Джерси), и защитил титул чемпиона промоушена в легком весе. Поединок завершился победой Махачева удушающим приемом в пятом раунде.

Фото: соцсети Дональда Трампа
Фото: соцсети Дональда Трампа

После боя Махачев — Порье Дональд Трамп поговорил с Хабибом Нурмагомедовым.

Трамп пообещал экс-чемпиону UFC, что остановит войну в Палестине. Тогда же речь зашла и о военных действиях на Украине, рассказал политик. По словам экс-президента, Нурмагомедов подошел к нему после поединка и сказал: «Мы должны остановить войны. Мы должны остановить убийства».

«И думаю, я бы остановил эту войну. Сразу после выборов, если одержу победу, я остановлю войну — быстрее, чем вступлю в должность», — заявил Трамп.

Позднее Трамп рассказал в интервью YouTube-каналу Impaulsive, что обсуждал военный конфликт России и Украины с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect
Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect

Вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский стал первым в истории голкипером, которому капитан команды передал Кубок Стэнли.

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии со счетом 4–3.

На церемонии награждения Кубок Стэнли глава НХЛ по традиции вручает капитану. А после круга почета капитан передает трофей одному из лидеров команды, которого считает самым важным.

Капитан «Флориды» Александр Барков вручил трофей 35-летнему голкиперу, благодаря игре которого команда второй раз подряд дошла до финала.

«Он это заслужил, — сказал Барков. — Он уже давно в лиге и был невероятен в каждой игре в течение всего сезона. Его игра — главная причина нашего успеха».

Бобровский провел 14 сезонов в НХЛ. Он является единственным россиянином, который дважды признавался лучшим вратарем лиги.

В плей-офф он одержал 16 побед при восьми поражениях, в среднем пропустив 2,32 шайбы за игру, отразив 90,6% бросков.

Евро

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В первых же матчах на Евро стали появляться российские флаги. При этом флаг России официально запретили на играх сборной Украины и в официальных фан-зонах.

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Испания единственная на турнире выиграла все семь матчей Евро. Также она завершила чемпионат лидером по следующим показателям: голы, опасные моменты, удары по воротам, удары в створ. К примеру, до финала Испания создала моментов на 12,2 xG (ожидаемые голы), при этом забила 15 голов. По этому показателю она минимум в два раза превзошла вышедшую в финал Англию и полуфиналистов.

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Главными действующими лицами в атаке сборной Испании стали 16-летний Ламин Ямаль и 21-летний Нико Уильямс. Ямаль в итоге был признан лучшим молодым игроком.

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Испанцы могли не дойти до финала. В четвертьфинале Евро встретились две самые зрелищные команды турнира — сборные Испании и Германии. Основное время завершилось вничью — 1:1. А в концовке второго экстратайма мяч после удара полузащитника сборной Германии Джамаля Мусиалы попал в руку испанскому защитнику Марку Кукурельи. Рука не была прижата, а эпизод произошел в штрафной сборной Испании. Но главный судья Энтони Тейлор не увидел нарушения правил и не поставил пенальти. Он даже не посмотрел видеоповтор.

После матча в УЕФА заявили о правильности решения. Спустя несколько месяцев организация сообщила, что теперь в подобных ситуациях судья должен назначать пенальти.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В финале Испании противостояла сборная Англии, чья игра на Евро стала разочарованием для многих. Команда с самым дорогим составом в истории (€1,52 млрд) на пути к полуфиналу забила четыре гола с игры в основное время.

А в матче 1/8 финала со Словакией долгое время играла вторым номером. Англии могло не быть в финале. Полузащитник команды Джуд Беллингем спас команду от позора, ударом через себя сравняв счет на последней минуте.

Фото: Carl Recine / Getty Images
Фото: Carl Recine / Getty Images

Игра сборной Англии не раз заставляла понервничать принца Уильяма, который посетил большинство игр команды на Евро.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В списке главных разочарований также оказался Килиан Мбаппе вместе со сборной Франции.

Во время матча первого тура против команды Австрии (1:0) капитану сборной Франции Килиану Мбаппе сломали нос. Инцидент произошел в конце матча, когда форвард влетел лицом в плечо защитника соперника.

Фото: Lisi Niesner / Reuters
Фото: Lisi Niesner / Reuters

В результате Мбаппе пришлось играть остаток турнира в маске.

В матче третьего тура против Польши 25 июня Мбаппе забил свой первый гол на чемпионатах Европы. Нападающий реализовал 11-метровый удар на 56-й минуте.

Этот гол стал для него единственным на турнире. После матча с Польшей француз сменил маску из-за дискомфорта. По ходу турнира не раз признавался, что ему сложно играть в маске из-за плохого обзора.

Фото: L"Equipe
Фото: L"Equipe

Франция только в матче за выход в финал забила первый гол с игры. Впервые в истории команда дошла до полуфинала без забитых с игры голов — два автогола и пенальти. Но именно в полуфинале команда проиграла, хотя и открыла счет. Французы уступили Испании, против которой ничего не смогли сделать.

А фотография издания L'Équipe, на которой испанец Начо сбивает француза Рандаля Коло Муани, ярко иллюстрировала произошедшее с Францией.

На Евро-2024 39-летний Криштиану Роналду установил несколько рекордов. Он стал самым возрастным капитаном на турнире. Также нынешний Евро стал для форварда шестым чемпионатом Европы в карьере, что является рекордом турнира.

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Однако Роналду впервые не смог забить гол на крупном турнире — Евро или чемпионате мира. Хотя располагал как минимум одной возможностью поразить ворота: в матче 1/8 финала в первом дополнительном тайме матча со Словенией он не реализовал пенальти, после чего расплакался.

В итоге он реализовал послематчевый пенальти, команда прошла дальше. Но в 1/4 финала команда уступила Франции, вновь дойдя до серии пенальти.

Матчи с участием Роналду били все рекорды по числу выбежавших на поле фанатов. Во время встречи второго тура между Португалией и Турцией десятилетний мальчик Берат выбежал на поле, минуя охрану на трибунах и по периметру газона.

Матч Португалия — Турция побил рекорд по числу выбежавших на поле ради селфи с Роналду болельщиков. Капитан сборной Португалии во второй половине матча начал уже от них отмахиваться.

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Сборная Украины считалась одним из фаворитов в своей группе, но в итоге заняла последнее место из-за разницы мячей.

Украина стала первой сборной в истории Евро, набравшей четыре очка, но ставшей последней в группе. Разгромное поражение от Румынии со счетом 0:3 в первом туре дорого обошлось команде. При этом Украина стала одной из худших команд по голевым моментам.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Сборная Грузии на дебютном для себя Евро считалась аутсайдером группового раунда, но в итоге вышла в 1/8 финала благодаря первой в истории победе. В последнем туре команда сенсационно обыграла Португалию, которая не проигрывала с 2022 года. Победный гол забил Хвича Кварацхелия. Он же открыл счет и в матче 1/8 финала с Испанией, но в итоге команда разгромно проиграла (1:4).

Фото: Reuters
Фото: Reuters

А нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе еще с пятью игроками в итоге поделил звание лучшего бомбардира Евро.

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Также сюрприз преподнесла сборная Турции, которая неожиданно для многих дошла до 1/4 финала. Турция впервые с 2008 года и  второй раз в истории вышла в плей-офф Евро.

Если в групповом раунде Турция наравне с Португалией была фаворитом, то в матче 1/8 финала с Австрией — нет. Однако во втором тайме Турция вела со счетом 2:0, а игра в итоге завершилась победой со счетом 2:1 благодаря многочисленным спасениям вратаря.

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Одним из главных героев матча с Австрией стал турецкий защитник Мерих Демирал. Он стал четвертым защитником в истории Евро с дублем в плей-офф. До него это удавалось французам Франсуа Этту (1960), Жану-Франсуа Домергу (1984), а также венгру Новаку Дежё (1964).

Фотография Демирала еще долго не сходила с экранов ТВ и газетных полос. После второго гола он показал «волчье приветствие» (поднял мизинец и указательный палец, сложив остальные домиком) — символ турецкой ультранационалистической группировки «Серые волки». В Австрии этот жест запрещен. В итоге УЕФА дисквалифицировал его на две игры.

Эта история вызвала дипломатический скандал. В МИД Турции был вызван посол ФРГ после критики властей Германии в адрес футболиста и начала расследования со стороны УЕФА. В Турции назвали недопустимым дисциплинарное расследование. В ответ МИД Германии вызвал посла Турции в связи с поведением турецкого футболиста. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал решение УЕФА политическим.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Евро запомнилось также обильными ливнями, из-за которых приостановили несколько матчей (на фото: ливень во время матча сборных Румынии и Словакии).

Олимпиада

Впервые церемония открытия прошла за пределами олимпийского стадиона с парадом спортсменов по Сене. Параллельно зрителей под музыку знакомили с произведениями французской литературы и историей страны. Выступили в том числе Леди Гага, Ая Накамура, Джо Дюплантье, Селин Дион, танцоры «Мулен Руж» и другие.

К скандалу привела пародия на «Тайную вечерю», в которой роли Иисуса и его учеников сыграли бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин. В конце номера на сцене появился мужчина в голубой краске, изображавший древнегреческого бога Диониса.

Уже через несколько часов последовали осуждающие заявления от религиозных лидеров, политиков и некоторых глав государств. Сценаристу стали поступать угрозы, а режиссеру, оргкомитету, актерам пришлось извиняться.

Бразильский&nbsp;серфер&nbsp;Габриэль&nbsp;Медины стала героем главной фотографии Олимпиады
Бразильский серфер Габриэль Медины стала героем главной фотографии Олимпиады
(Фото: Ma Ping / Xinhua / Global Look Press)

Бразильский серфер Габриэль Медина стала героем главной фотографии Олимпиады.

Фото: Reutrers / Carlos Barria
Фото: Reutrers / Carlos Barria

Серфинг стал самым фотогеничным спортом на Олимпиаде. В последний день соревнований из воды выпрыгнул кит. Фотографы сделали одно из самых памятных фото Игр.

Фото: David Goldman / Getty Images
Фото: David Goldman / Getty Images

Австралиец Ник Сломан плывет на спине, попивая напиток на станции кормления во время марафонского заплыва на 10 км.

После личных заплывов три триатлониста попали в больницу из-за кишечных инфекций, после смешанной эстафеты — еще два. А ряд спортсменов отказались от выступления из-за опасений заболеть.

В свою очередь, мэр Парижа назвала фейками новости о заболевших из-за Сены олимпийцах. По ее словам, заболевания у спортсменов не были связаны с пребыванием в реке. Некоторые спортсмены позже признали, что пили воду во время заплыва и с ними ничего не случилось.

В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об успешной работе по очистке Сены. Он отметил, что после завершения Олимпиады жители Парижа смогут купаться в городской реке. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал триатлон на Олимпиаде «Сена-сационным».

Спустя несколько месяцев World Triathlon признал, что результаты воды не соответствовали нормам, на Олимпиаде допустимый уровень кишечной палочки завысили в два раза по сравнению с требуемыми нормами.

Фото: Richard Pelham / Getty Images
Фото: Richard Pelham / Getty Images

МОК допустил до участия в женских соревнованиях по боксу на Олимпиаде в Париже Иман Хелиф (до 64 кг) из Алжира и Линь Юйтин (до 57 кг) из Тайваня, которые год назад были дисквалифицированы Международной ассоциацией бокса (IBA) после биохимического теста на гендерное соответствие. IBA не имеет отношения к проведению олимпийского турнира по боксу.

Это решение вызвало волну критики. Ирландская боксерша Келли Харингтон заявила, что на Олимпиаде не выйдет на ринг против «биологических мужчин» (термин, обозначающий женщин с мужским набором хромосом — XY). В Токио-2020 она встречалась с Хелиф (на фото) и победила ее.

А после первого боя скандал разгорелся с большей силой. Стартовый поединок Хелиф на Олимпиаде прошел против итальянки Анджелы Карини, которая демонстративно отказалась продолжать бой на 46-й секунде после того, как пропустила несколько ударов.

Против участия спортсменок высказались ряд лидеров стран и знаменитостей, а также докладчик ООН по проблеме насилия в отношении женщин Рим Альсалем. В ответ МОК обвинил главу IBA Умара Кремлева в разжигании ситуации.

Хелиф и Юйтин в итоге стали олимпийскими чемпионками.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В центре внимания была и вернувшаяся в гимнастику Симона Байлз. Четырехкратная чемпионка Олимпиады приехала на Игры в Париж после неудачи в Токио в 2020-м. В Японии она снялась с нескольких соревнований, сославшись на проблемы с психическим здоровьем, и вернулась домой без золотых медалей.

Фото: Elsa/Getty Images
Фото: Elsa/Getty Images

Байлз медитировала по ходу соревнований и взяла три золота, завоевав высшую награду в командном, личном многоборье, а также в опорном прыжке. Несмотря на то что в отдельных дисциплинах Байлз выступила неудачно, она была довольна и даже устроила чествование своей главной конкурентки Ребеки Андраде, когда бразильянка завоевала золото в вольных упражнениях. Эту фотографию перепубликовали многие знаменитости, включая Мишель Обаму.

Соревнования с участием Байлз пользовались бешеной популярностью у звезд Голливуда и шоу-бизнеса. А одна из фотографий Байлз завирусилась и в итоге была выкуплена для рекламы Mercedes Benz. Для 27-летней Байлз эта Олимпиада стала последней.

Фото: Matthew Stockman / Getty Images
Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Новак Джокович завоевал долгожданное золото Олимпиады. В Париже у него был последний шанс стать олимпийским чемпионом.

Джокович упал на колени после победы над испанцем Карлосом Алькарасом в финале Игр в Париже.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

России удалось завоевать только одну медаль на Олимпиаде. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебро в парном разряде.

Всего в нейтральном статусе в Играх приняли участие 15 россиян — три велогонщика, одна батутистка, семь теннисистов, три каноиста и один пловец.

Еще несколько раз российские спортсмены останавливались в шаге от наград. Каноисты Захар Петров и Алексей Коровашков стали четвертыми в двойках на дистанции 500 м, где все решилось после фотофиниша. Также Петров занял четвертое место на 1000 м, хотя большую часть дистанции шел вторым.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Прыгун с шестом Арман Дюплантис во время установления мирового рекорда на Олимпиаде разогнался до 38,2 км/ч. Это высокая скорость для спортсменов, которые не специализируются в беге.

К примеру, в футболе только у Анри была скорость выше — 39,2 км/ч, а у самого быстрого человека в мире Усэйна Болта скорость на пике достигала 44,7 км/ч. При этом для повторения рекорда Усэйна Болта на стометровке (9,58 секунды) средняя скорость на дистанции должна составить 37,58 км/ч.

Дюплантис благодаря разбегу во время установления мирового рекорда на Олимпиаде достиг высоты 6,72 м при планке 6,25 м.

Американский бегун Ноа Лайлс завоевал золото на дистанции 100 м, опередив ямайца Кишане Томпсона на 0,005 секунды. Cо столь маленьким преимуществом никто не побеждал на Олимпиаде в ХХI веке.

На 200-метровку Лайлс вышел с COVID-19. Об этом организаторы узнали уже после финиша, когда он упал и долгое время не мог подняться. В результате его увезли на коляске. В беге на 200 м американец занял второе место.

Американка Сидни Маклафлин-Леврон выиграла золотую медаль на дистанции 400 м с барьерами с мировым рекордом (50,37 секунды) и надела тиару по просьбе младшей сестры.

Канадская прыгунья с шестом Алиша Ньюман после завоевания бронзы Олимпиады исполнила тверк.

Она не скрывает, что основной заработок получает с OnlyFans.

«Я много публикую свои тренировки, рассказываю о питании, даю множество советов и рекомендаций», — сказала она.

30-летняя канадка имеет 60 тыс. подписчиков на платформе. Она снимается полуобнаженной в различных локациях. Например, на яхте, у зеркала или в спортзале. Полностью голой она никогда не появляется.


На турнире смешанных команд по дзюдо Южная Корея выставила 175-сантиметрового Ли Ён Хвана (81 кг) против Тедди Ринера весом более 140 кг и ростом 204 см. На турнирах уровня Олимпиады подобное произошло впервые.

Поединок продолжался полторы минуты и завершился победой Ринера.

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Спорт
Фото:Sarah Stier/Getty Images

Схожая история произошла на олимпийском турнире по баскетболу. В матче между сборными Франции и Японии встретились самый высокий и самый низкий баскетболисты Игр: француз Виктор Вембаньяма (224 см) против японца Юки Тогаси (168 см). Это самая большая разница в росте в матче Олимпийских игр.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Снуп Догг стал одним из главных действующих лиц Олимпиады. Отмечалось, что NBC платил ему по $500 тыс. в день. Он открывал и закрывал Игры, открывал соревнования по брейк-дансу и участвовал в других мероприятиях.

Среди героев Олимпиады оказался и турок Юсуф Дикеч, который завоевал серебро Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м в смешанных парах.

51-летний спортсмен отказался от использования специализированной экипировки, чем удивил зрителей. Во время стрельбы Юсуф небрежно засовывал руку в карман, из-за чего выглядел расслабленно.

«Возникало ощущение, что в тир зашел мужик с улицы, взял медаль и ушел», — писали пользователи соцсети Х в публикациях под фото.

В результате он стал одним из героев мемов. Его жесты и мимику пытались повторить и другие олимпийцы, включая Дюплантиса.

Также звездой интернета стала еще один серебряный призер Олимпиады-2024 в пневматике — Ким Е Джи с противоположным образом.

Ее холодный взгляд покорил мир. Она сошла бы за хладнокровного убийцу из сериала «Убивая Еву», отрицательного персонажа фильма про Джона Уика или Джеймса Бонда. «Она должна сниматься в боевике! Даже актерская игра не нужна», — написал Илон Маск.

Также ее сравнили с героем манги «Магическая битва» Сатору Годжо. «Ким выглядит как персонаж из фанфика о киберпанке» — GQ. От внимания не ушел и тот факт, что на Олимпиаде кореянка выступает с подарком дочери — плюшевым слоником на поясе.

На фото — скриншот из соцсети X с изображениями Ким и Дикеча, а также подписью: «Как девушки собирают вещи в дорогу и как это делают парни».

Также героем мемов стала пловчиха из Канады Мэгги Макнил, которая выиграла золотую медаль на дистанции 100 м баттерфляем, но не сразу это поняла. Девушка выступала без очков и линз и не смогла разглядеть табло на финише. Выражение лица спортсменки при этом стало мемом.

На церемонии награждения медалистов соревнований по спортивной гимнастике на бревне героиней стала 18-летняя китаянка Чжоу Яцинь, занявшая второе место.

На церемонии занявшие первое и третье места итальянки по традиции надкусили медаль. Чжоу не знала об этой традиции, но, посмотрев на них, решила повторить, вызвав восторг болельщиков по всему миру.

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Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 09:38 Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 09:38
NYT узнала, что Маск с выборов живет в резиденции ТрампаПолитика, 12:10
Радиоактивный пепел и Трамп: каким 2024 год видели в старом кино и книгахСоциальная экономика, 12:00
В Шостке в Сумской области прогремели взрывыПолитика, 11:57
Яромир Ягр лишился четырех зубов во время матча чемпионата ЧехииСпорт, 11:54
В Одессе демонтировали памятник ВысоцкомуОбщество, 11:31
Лучшие моменты 2024 года в спорте. ФотогалереяСпорт, 11:14
В аэропорту Казани сняли ограничения на полетыПолитика, 11:13
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
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Армия России заняла 214 населенных пунктов за 2024 годПолитика, 10:58
Сборная Латвии вышла в плей-офф на молодежном чемпионате мира по хоккеюСпорт, 10:53
В Херсонской области рассказали об ограничениях в новогоднюю ночьПолитика, 10:48
Панарин набрал 500-е очко в составе «Рейнджерс» и побил клубный рекордСпорт, 10:35
Российский шахматист проспал партию на ЧМ по блицу и не вышел в плей-оффСпорт, 10:20
Ким Чен Ын поздравил Путина с Новым годом и пожелал «года победы»Политика, 10:17
Что привело к ослаблению рубля в 2024 году и что будет с курсом в 2025-мФинансы, 10:07