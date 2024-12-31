Лучшие моменты 2024 года в спорте. Фотогалерея
2024 год начался с Australian Open. Даниил Медведев в третий раз дошел до финала и вновь проиграл, на этот раз итальянцу Яннику Синнеру.
Итальянец в итоге выиграет два Больших шлема, Итоговый турнир, еще ряд менее значимых титулов и завершит сезон на первом месте в рейтинге.
Тейлор Свифт поздравила своего возлюбленного Трэвиса Келси с победой команды «Канзас-Сити Чифс» в Супербоуле-2024 горячим поцелуем на поле под прицелом видео- и фотокамер и на глазах у тысяч болельщиков.
«Канзас-Сити Чифс» стал победителем Супербоула — финального матча Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол), завоевав трофей четвертый раз в истории и второй раз подряд.
Благодаря роману Келси и Свифт среди аудитории NFL заметно увеличилось число женщин. А команда «Канзас-Сити Чифс» стала одной из самых рейтинговых на ТВ.
В ночь на 19 февраля украинец Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе, победив Тайсона Фьюри раздельным решением судей.
При этом оба боксера побывали в нокдауне.
В реванше, который состоялся 21 декабря, Усик победил британца единогласным решением судей со счетом 116:112, 116:112, 116:112.
В 2024 году завершил карьеру легендарный теннисист Рафаэль Надаль.
Последним турниром для него стал финальный раунд Кубка Дэвиса. В четвертьфинале сборная Испании проиграла Нидерландам в трехматчевом противостоянии со счетом 1–2. Свой матч Надаль уступил голландцу Ботику ван де Зандсхулпу.
Испанец потерпел лишь второе поражение в одиночном разряде на Кубке Дэвиса в карьере при 29 победах. Первое было в феврале 2004 года от чеха Иржи Новака.
Надаль 209 недель продержался в качестве первой ракетки мира, на его счету 1080 побед в матчах в одиночном разряде, 92 титула на турнирах ATP, 63 титула на грунтовых турнирах (рекорд), 22 титула и 30 финалов на турнирах Большого шлема (второй результат), 14 побед на «Ролан Гаррос» (рекорд), 36 титулов на турнирах «Мастерс», золото Олимпиад в одиночном разряде (2008), в парном разряде (2016), пять побед на Кубке Дэвиса.
Из престижных соревнований он не выигрывал только Итоговый турнир.
Магнитогорский «Металлург» третий раз в истории завоевал Кубок Гагарина. «Металлург» выиграл финальную серию у ярославского «Локомотива» со счетом 4–0. Второй раз в истории КХЛ финал завершился всухую, первый раз это случилось в 2019 году, когда ЦСКА победил омский «Авангард».
Московское «Динамо» никогда не было так близко к победе в чемпионате России. Для этого «бело-голубым» надо было не проиграть в гостях «Краснодару». При этом хозяева тоже боролись за чемпионство до последнего. Для титула команде требовались победа и потеря «Зенитом» очков в домашнем матче с «Ростовом». В итоге «Краснодар» победил со счетом 1:0, а «Зенит» одержал волевую победу (2:1)
Последний раз «Динамо» становилось чемпионом страны в 1976 году.
«Зенит» стал чемпионом России шестой раз подряд, всего на счету клуба из Санкт-Петербурга десять побед в чемпионате России (столько же у «Спартака») и одна — в чемпионате СССР. Петербургская команда повторила рекорд «Спартака» по длительности серии чемпионских сезонов.
«Байер» впервые стал чемпионом Германии. Клуб под руководством Хаби Алонсо не проигрывал в Бундеслиге больше года, побив рекорд.
Единственное поражение в сезоне 2023/24 команда потерпела от «Аталанты» в финале Лиги Европы.
Мадридский «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0 в финале Лиги чемпионов.
Команда в 15-й раз выиграла турнир. «Реал» продлил беспроигрышную серию в финалах до девяти игр. Предыдущий раз мадридцы уступали в решающем матче главного еврокубкового турнира в 1981 году, когда проиграли «Ливерпулю». Всего на счету команды три поражения в финалах — в 1962, 1964, 1981 годах.
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в третий раз вывел «Реал» в финал Лиги чемпионов (2013/14, 2021/22). При нем клуб ни разу не проигрывал в заключительном матче турнира. Всего он в шестой раз дошел до финала в качестве тренера. Ранее трижды это сделал с итальянским «Миланом», дважды выиграв турнир. Анчелотти является рекордсменом по числу проведенных финалов и побед в качестве тренера.
В июне россиянин Ислам Махачев победил американца Дастина Порье в главном бою турнира UFC 302, который завершился в Ньюарке (штат Нью-Джерси), и защитил титул чемпиона промоушена в легком весе. Поединок завершился победой Махачева удушающим приемом в пятом раунде.
После боя Махачев — Порье Дональд Трамп поговорил с Хабибом Нурмагомедовым.
Трамп пообещал экс-чемпиону UFC, что остановит войну в Палестине. Тогда же речь зашла и о военных действиях на Украине, рассказал политик. По словам экс-президента, Нурмагомедов подошел к нему после поединка и сказал: «Мы должны остановить войны. Мы должны остановить убийства».
«И думаю, я бы остановил эту войну. Сразу после выборов, если одержу победу, я остановлю войну — быстрее, чем вступлю в должность», — заявил Трамп.
Позднее Трамп рассказал в интервью YouTube-каналу Impaulsive, что обсуждал военный конфликт России и Украины с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
Вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский стал первым в истории голкипером, которому капитан команды передал Кубок Стэнли.
«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии со счетом 4–3.
На церемонии награждения Кубок Стэнли глава НХЛ по традиции вручает капитану. А после круга почета капитан передает трофей одному из лидеров команды, которого считает самым важным.
Капитан «Флориды» Александр Барков вручил трофей 35-летнему голкиперу, благодаря игре которого команда второй раз подряд дошла до финала.
«Он это заслужил, — сказал Барков. — Он уже давно в лиге и был невероятен в каждой игре в течение всего сезона. Его игра — главная причина нашего успеха».
Бобровский провел 14 сезонов в НХЛ. Он является единственным россиянином, который дважды признавался лучшим вратарем лиги.
В плей-офф он одержал 16 побед при восьми поражениях, в среднем пропустив 2,32 шайбы за игру, отразив 90,6% бросков.
Евро
В первых же матчах на Евро стали появляться российские флаги. При этом флаг России официально запретили на играх сборной Украины и в официальных фан-зонах.
Испания единственная на турнире выиграла все семь матчей Евро. Также она завершила чемпионат лидером по следующим показателям: голы, опасные моменты, удары по воротам, удары в створ. К примеру, до финала Испания создала моментов на 12,2 xG (ожидаемые голы), при этом забила 15 голов. По этому показателю она минимум в два раза превзошла вышедшую в финал Англию и полуфиналистов.
Главными действующими лицами в атаке сборной Испании стали 16-летний Ламин Ямаль и 21-летний Нико Уильямс. Ямаль в итоге был признан лучшим молодым игроком.
Испанцы могли не дойти до финала. В четвертьфинале Евро встретились две самые зрелищные команды турнира — сборные Испании и Германии. Основное время завершилось вничью — 1:1. А в концовке второго экстратайма мяч после удара полузащитника сборной Германии Джамаля Мусиалы попал в руку испанскому защитнику Марку Кукурельи. Рука не была прижата, а эпизод произошел в штрафной сборной Испании. Но главный судья Энтони Тейлор не увидел нарушения правил и не поставил пенальти. Он даже не посмотрел видеоповтор.
После матча в УЕФА заявили о правильности решения. Спустя несколько месяцев организация сообщила, что теперь в подобных ситуациях судья должен назначать пенальти.
В финале Испании противостояла сборная Англии, чья игра на Евро стала разочарованием для многих. Команда с самым дорогим составом в истории (€1,52 млрд) на пути к полуфиналу забила четыре гола с игры в основное время.
А в матче 1/8 финала со Словакией долгое время играла вторым номером. Англии могло не быть в финале. Полузащитник команды Джуд Беллингем спас команду от позора, ударом через себя сравняв счет на последней минуте.
Игра сборной Англии не раз заставляла понервничать принца Уильяма, который посетил большинство игр команды на Евро.
В списке главных разочарований также оказался Килиан Мбаппе вместе со сборной Франции.
Во время матча первого тура против команды Австрии (1:0) капитану сборной Франции Килиану Мбаппе сломали нос. Инцидент произошел в конце матча, когда форвард влетел лицом в плечо защитника соперника.
В результате Мбаппе пришлось играть остаток турнира в маске.
В матче третьего тура против Польши 25 июня Мбаппе забил свой первый гол на чемпионатах Европы. Нападающий реализовал 11-метровый удар на 56-й минуте.
Этот гол стал для него единственным на турнире. После матча с Польшей француз сменил маску из-за дискомфорта. По ходу турнира не раз признавался, что ему сложно играть в маске из-за плохого обзора.
Франция только в матче за выход в финал забила первый гол с игры. Впервые в истории команда дошла до полуфинала без забитых с игры голов — два автогола и пенальти. Но именно в полуфинале команда проиграла, хотя и открыла счет. Французы уступили Испании, против которой ничего не смогли сделать.
А фотография издания L'Équipe, на которой испанец Начо сбивает француза Рандаля Коло Муани, ярко иллюстрировала произошедшее с Францией.
На Евро-2024 39-летний Криштиану Роналду установил несколько рекордов. Он стал самым возрастным капитаном на турнире. Также нынешний Евро стал для форварда шестым чемпионатом Европы в карьере, что является рекордом турнира.
Однако Роналду впервые не смог забить гол на крупном турнире — Евро или чемпионате мира. Хотя располагал как минимум одной возможностью поразить ворота: в матче 1/8 финала в первом дополнительном тайме матча со Словенией он не реализовал пенальти, после чего расплакался.
В итоге он реализовал послематчевый пенальти, команда прошла дальше. Но в 1/4 финала команда уступила Франции, вновь дойдя до серии пенальти.
Матчи с участием Роналду били все рекорды по числу выбежавших на поле фанатов. Во время встречи второго тура между Португалией и Турцией десятилетний мальчик Берат выбежал на поле, минуя охрану на трибунах и по периметру газона.
Матч Португалия — Турция побил рекорд по числу выбежавших на поле ради селфи с Роналду болельщиков. Капитан сборной Португалии во второй половине матча начал уже от них отмахиваться.
Сборная Украины считалась одним из фаворитов в своей группе, но в итоге заняла последнее место из-за разницы мячей.
Украина стала первой сборной в истории Евро, набравшей четыре очка, но ставшей последней в группе. Разгромное поражение от Румынии со счетом 0:3 в первом туре дорого обошлось команде. При этом Украина стала одной из худших команд по голевым моментам.
Сборная Грузии на дебютном для себя Евро считалась аутсайдером группового раунда, но в итоге вышла в 1/8 финала благодаря первой в истории победе. В последнем туре команда сенсационно обыграла Португалию, которая не проигрывала с 2022 года. Победный гол забил Хвича Кварацхелия. Он же открыл счет и в матче 1/8 финала с Испанией, но в итоге команда разгромно проиграла (1:4).
А нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе еще с пятью игроками в итоге поделил звание лучшего бомбардира Евро.
Также сюрприз преподнесла сборная Турции, которая неожиданно для многих дошла до 1/4 финала. Турция впервые с 2008 года и второй раз в истории вышла в плей-офф Евро.
Если в групповом раунде Турция наравне с Португалией была фаворитом, то в матче 1/8 финала с Австрией — нет. Однако во втором тайме Турция вела со счетом 2:0, а игра в итоге завершилась победой со счетом 2:1 благодаря многочисленным спасениям вратаря.
Одним из главных героев матча с Австрией стал турецкий защитник Мерих Демирал. Он стал четвертым защитником в истории Евро с дублем в плей-офф. До него это удавалось французам Франсуа Этту (1960), Жану-Франсуа Домергу (1984), а также венгру Новаку Дежё (1964).
Фотография Демирала еще долго не сходила с экранов ТВ и газетных полос. После второго гола он показал «волчье приветствие» (поднял мизинец и указательный палец, сложив остальные домиком) — символ турецкой ультранационалистической группировки «Серые волки». В Австрии этот жест запрещен. В итоге УЕФА дисквалифицировал его на две игры.
Эта история вызвала дипломатический скандал. В МИД Турции был вызван посол ФРГ после критики властей Германии в адрес футболиста и начала расследования со стороны УЕФА. В Турции назвали недопустимым дисциплинарное расследование. В ответ МИД Германии вызвал посла Турции в связи с поведением турецкого футболиста. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал решение УЕФА политическим.
Евро запомнилось также обильными ливнями, из-за которых приостановили несколько матчей (на фото: ливень во время матча сборных Румынии и Словакии).
Олимпиада
Впервые церемония открытия прошла за пределами олимпийского стадиона с парадом спортсменов по Сене. Параллельно зрителей под музыку знакомили с произведениями французской литературы и историей страны. Выступили в том числе Леди Гага, Ая Накамура, Джо Дюплантье, Селин Дион, танцоры «Мулен Руж» и другие.
К скандалу привела пародия на «Тайную вечерю», в которой роли Иисуса и его учеников сыграли бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин. В конце номера на сцене появился мужчина в голубой краске, изображавший древнегреческого бога Диониса.
Уже через несколько часов последовали осуждающие заявления от религиозных лидеров, политиков и некоторых глав государств. Сценаристу стали поступать угрозы, а режиссеру, оргкомитету, актерам пришлось извиняться.
Бразильский серфер Габриэль Медина стала героем главной фотографии Олимпиады.
Серфинг стал самым фотогеничным спортом на Олимпиаде. В последний день соревнований из воды выпрыгнул кит. Фотографы сделали одно из самых памятных фото Игр.
Австралиец Ник Сломан плывет на спине, попивая напиток на станции кормления во время марафонского заплыва на 10 км.
После личных заплывов три триатлониста попали в больницу из-за кишечных инфекций, после смешанной эстафеты — еще два. А ряд спортсменов отказались от выступления из-за опасений заболеть.
В свою очередь, мэр Парижа назвала фейками новости о заболевших из-за Сены олимпийцах. По ее словам, заболевания у спортсменов не были связаны с пребыванием в реке. Некоторые спортсмены позже признали, что пили воду во время заплыва и с ними ничего не случилось.
В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об успешной работе по очистке Сены. Он отметил, что после завершения Олимпиады жители Парижа смогут купаться в городской реке. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал триатлон на Олимпиаде «Сена-сационным».
Спустя несколько месяцев World Triathlon признал, что результаты воды не соответствовали нормам, на Олимпиаде допустимый уровень кишечной палочки завысили в два раза по сравнению с требуемыми нормами.
МОК допустил до участия в женских соревнованиях по боксу на Олимпиаде в Париже Иман Хелиф (до 64 кг) из Алжира и Линь Юйтин (до 57 кг) из Тайваня, которые год назад были дисквалифицированы Международной ассоциацией бокса (IBA) после биохимического теста на гендерное соответствие. IBA не имеет отношения к проведению олимпийского турнира по боксу.
Это решение вызвало волну критики. Ирландская боксерша Келли Харингтон заявила, что на Олимпиаде не выйдет на ринг против «биологических мужчин» (термин, обозначающий женщин с мужским набором хромосом — XY). В Токио-2020 она встречалась с Хелиф (на фото) и победила ее.
А после первого боя скандал разгорелся с большей силой. Стартовый поединок Хелиф на Олимпиаде прошел против итальянки Анджелы Карини, которая демонстративно отказалась продолжать бой на 46-й секунде после того, как пропустила несколько ударов.
Против участия спортсменок высказались ряд лидеров стран и знаменитостей, а также докладчик ООН по проблеме насилия в отношении женщин Рим Альсалем. В ответ МОК обвинил главу IBA Умара Кремлева в разжигании ситуации.
Хелиф и Юйтин в итоге стали олимпийскими чемпионками.
В центре внимания была и вернувшаяся в гимнастику Симона Байлз. Четырехкратная чемпионка Олимпиады приехала на Игры в Париж после неудачи в Токио в 2020-м. В Японии она снялась с нескольких соревнований, сославшись на проблемы с психическим здоровьем, и вернулась домой без золотых медалей.
Байлз медитировала по ходу соревнований и взяла три золота, завоевав высшую награду в командном, личном многоборье, а также в опорном прыжке. Несмотря на то что в отдельных дисциплинах Байлз выступила неудачно, она была довольна и даже устроила чествование своей главной конкурентки Ребеки Андраде, когда бразильянка завоевала золото в вольных упражнениях. Эту фотографию перепубликовали многие знаменитости, включая Мишель Обаму.
Соревнования с участием Байлз пользовались бешеной популярностью у звезд Голливуда и шоу-бизнеса. А одна из фотографий Байлз завирусилась и в итоге была выкуплена для рекламы Mercedes Benz. Для 27-летней Байлз эта Олимпиада стала последней.
Новак Джокович завоевал долгожданное золото Олимпиады. В Париже у него был последний шанс стать олимпийским чемпионом.
Джокович упал на колени после победы над испанцем Карлосом Алькарасом в финале Игр в Париже.
России удалось завоевать только одну медаль на Олимпиаде. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебро в парном разряде.
Всего в нейтральном статусе в Играх приняли участие 15 россиян — три велогонщика, одна батутистка, семь теннисистов, три каноиста и один пловец.
Еще несколько раз российские спортсмены останавливались в шаге от наград. Каноисты Захар Петров и Алексей Коровашков стали четвертыми в двойках на дистанции 500 м, где все решилось после фотофиниша. Также Петров занял четвертое место на 1000 м, хотя большую часть дистанции шел вторым.
Прыгун с шестом Арман Дюплантис во время установления мирового рекорда на Олимпиаде разогнался до 38,2 км/ч. Это высокая скорость для спортсменов, которые не специализируются в беге.
К примеру, в футболе только у Анри была скорость выше — 39,2 км/ч, а у самого быстрого человека в мире Усэйна Болта скорость на пике достигала 44,7 км/ч. При этом для повторения рекорда Усэйна Болта на стометровке (9,58 секунды) средняя скорость на дистанции должна составить 37,58 км/ч.
Дюплантис благодаря разбегу во время установления мирового рекорда на Олимпиаде достиг высоты 6,72 м при планке 6,25 м.
Американский бегун Ноа Лайлс завоевал золото на дистанции 100 м, опередив ямайца Кишане Томпсона на 0,005 секунды. Cо столь маленьким преимуществом никто не побеждал на Олимпиаде в ХХI веке.
На 200-метровку Лайлс вышел с COVID-19. Об этом организаторы узнали уже после финиша, когда он упал и долгое время не мог подняться. В результате его увезли на коляске. В беге на 200 м американец занял второе место.
Американка Сидни Маклафлин-Леврон выиграла золотую медаль на дистанции 400 м с барьерами с мировым рекордом (50,37 секунды) и надела тиару по просьбе младшей сестры.
Канадская прыгунья с шестом Алиша Ньюман после завоевания бронзы Олимпиады исполнила тверк.
Она не скрывает, что основной заработок получает с OnlyFans.
«Я много публикую свои тренировки, рассказываю о питании, даю множество советов и рекомендаций», — сказала она.
30-летняя канадка имеет 60 тыс. подписчиков на платформе. Она снимается полуобнаженной в различных локациях. Например, на яхте, у зеркала или в спортзале. Полностью голой она никогда не появляется.
На турнире смешанных команд по дзюдо Южная Корея выставила 175-сантиметрового Ли Ён Хвана (81 кг) против Тедди Ринера весом более 140 кг и ростом 204 см. На турнирах уровня Олимпиады подобное произошло впервые.
Поединок продолжался полторы минуты и завершился победой Ринера.
Схожая история произошла на олимпийском турнире по баскетболу. В матче между сборными Франции и Японии встретились самый высокий и самый низкий баскетболисты Игр: француз Виктор Вембаньяма (224 см) против японца Юки Тогаси (168 см). Это самая большая разница в росте в матче Олимпийских игр.
Снуп Догг стал одним из главных действующих лиц Олимпиады. Отмечалось, что NBC платил ему по $500 тыс. в день. Он открывал и закрывал Игры, открывал соревнования по брейк-дансу и участвовал в других мероприятиях.
Среди героев Олимпиады оказался и турок Юсуф Дикеч, который завоевал серебро Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м в смешанных парах.
51-летний спортсмен отказался от использования специализированной экипировки, чем удивил зрителей. Во время стрельбы Юсуф небрежно засовывал руку в карман, из-за чего выглядел расслабленно.
«Возникало ощущение, что в тир зашел мужик с улицы, взял медаль и ушел», — писали пользователи соцсети Х в публикациях под фото.
В результате он стал одним из героев мемов. Его жесты и мимику пытались повторить и другие олимпийцы, включая Дюплантиса.
Также звездой интернета стала еще один серебряный призер Олимпиады-2024 в пневматике — Ким Е Джи с противоположным образом.
Ее холодный взгляд покорил мир. Она сошла бы за хладнокровного убийцу из сериала «Убивая Еву», отрицательного персонажа фильма про Джона Уика или Джеймса Бонда. «Она должна сниматься в боевике! Даже актерская игра не нужна», — написал Илон Маск.
Также ее сравнили с героем манги «Магическая битва» Сатору Годжо. «Ким выглядит как персонаж из фанфика о киберпанке» — GQ. От внимания не ушел и тот факт, что на Олимпиаде кореянка выступает с подарком дочери — плюшевым слоником на поясе.
На фото — скриншот из соцсети X с изображениями Ким и Дикеча, а также подписью: «Как девушки собирают вещи в дорогу и как это делают парни».
Также героем мемов стала пловчиха из Канады Мэгги Макнил, которая выиграла золотую медаль на дистанции 100 м баттерфляем, но не сразу это поняла. Девушка выступала без очков и линз и не смогла разглядеть табло на финише. Выражение лица спортсменки при этом стало мемом.
На церемонии награждения медалистов соревнований по спортивной гимнастике на бревне героиней стала 18-летняя китаянка Чжоу Яцинь, занявшая второе место.
На церемонии занявшие первое и третье места итальянки по традиции надкусили медаль. Чжоу не знала об этой традиции, но, посмотрев на них, решила повторить, вызвав восторг болельщиков по всему миру.
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