Турнир Олимпиады с участием Симоны Байлз вызвал ажиотаж у звезд шоу-бизнеса

Турнир Олимпиады с Байлз вызвал ажиотаж у звезд шоу-бизнеса. Фотогалерея

На Олимпиаде стартовал женский турнир по спортивной гимнастике, где выступает Симона Байлз. Более десятка звезд шоу-бизнеса пришли понаблюдать за титулованной американской спортсменкой

Ариана Гранде (Фото: Ezra Shaw / Getty Images)

Фото: Reuters

В воскресенье, 28 июля, на Олимпиаде стартовали женские соревнования по спортивной гимнастике.

Четырехкратная чемпионка Олимпиады Симона Байлз приехал на Игры в Париж после неудачи в Токио в 2020-м. В Японии она снялась с нескольких соревнований, сославшись на проблемы с психическим здоровьем, и сенсационно вернулась домой без золотых медалей.

Фото: Ezra Shaw / Getty Images

Для 27-летней американки эта Олимпиада, вероятно, станет последней в карьере, за которую она завоевала рекордное количество золотых медалей ЧМ — 23.

Понаблюдать за выступлением одной из самых обсуждаемых спортсменок этой Олимпиады пришли множество звезд шоу-бизнеса.

Фото: Reuters

Главный редактор американского Vogue Анн Винтур.

Фото: Ezra Shaw / Getty Images

Певица Ариана Гранде и кинорежиссер Баз Лурман.

Фото: Ezra Shaw / Getty Images

Вместе с Гранде на трибунах также находились певица и актриса Синтия Эриво и режиссер Лина Уэйт (крайние справа).

Фото: Reuters

Актер Том Круз.

Фото: Ezra Shaw / Getty Images

Круз вызвал ажиотаж на трибунах.

Фото: Ezra Shaw / Getty Images

Круз находился на трибунах с генеральным директором и президентом медиакорпорации Warner Bros. Discovery Давидом Заславом.

Фото: Ezra Shaw / Getty Images

Актриса Джессика Честейн.

Фото: Ezra Shaw / Getty Images

Рэпер Snoop Dogg, который был одним из олимпийских факелоносцев.

Фото: Ezra Shaw / Getty Images

Актриса Нина Добрев и единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион в сноуборде Шон Уайт.

Фото: Naomi Baker / Getty Images

Слева направо: певец Ник Джонас, певец Джон Ледженд (первый темнокожий, выигравший все ведущие американские премии в сфере шоу-бизнеса — «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони»), модель Крисси Тайген.

Фото: Ezra Shaw / Getty Images

Легенда NFL (ведущей лиги по американскому футболу) Пэйтон Мэннинг (в центре).

Фото: Ezra Shaw / Getty Images

Звезда NFL Ларри Фицджеральд.