Турнир Олимпиады с Байлз вызвал ажиотаж у звезд шоу-бизнеса. Фотогалерея
В воскресенье, 28 июля, на Олимпиаде стартовали женские соревнования по спортивной гимнастике.
Четырехкратная чемпионка Олимпиады Симона Байлз приехал на Игры в Париж после неудачи в Токио в 2020-м. В Японии она снялась с нескольких соревнований, сославшись на проблемы с психическим здоровьем, и сенсационно вернулась домой без золотых медалей.
Для 27-летней американки эта Олимпиада, вероятно, станет последней в карьере, за которую она завоевала рекордное количество золотых медалей ЧМ — 23.
Понаблюдать за выступлением одной из самых обсуждаемых спортсменок этой Олимпиады пришли множество звезд шоу-бизнеса.
Главный редактор американского Vogue Анн Винтур.
Певица Ариана Гранде и кинорежиссер Баз Лурман.
Вместе с Гранде на трибунах также находились певица и актриса Синтия Эриво и режиссер Лина Уэйт (крайние справа).
Актер Том Круз.
Круз вызвал ажиотаж на трибунах.
Круз находился на трибунах с генеральным директором и президентом медиакорпорации Warner Bros. Discovery Давидом Заславом.
Актриса Джессика Честейн.
Рэпер Snoop Dogg, который был одним из олимпийских факелоносцев.
Актриса Нина Добрев и единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион в сноуборде Шон Уайт.
Слева направо: певец Ник Джонас, певец Джон Ледженд (первый темнокожий, выигравший все ведущие американские премии в сфере шоу-бизнеса — «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони»), модель Крисси Тайген.
Легенда NFL (ведущей лиги по американскому футболу) Пэйтон Мэннинг (в центре).
Звезда NFL Ларри Фицджеральд.
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