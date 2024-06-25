Российский вратарь Бобровский первым в истории НХЛ получил кубок из рук капитана

Российский вратарь первым в истории получил Кубок Стэнли из рук капитана

Капитан «Флориды» Александр Барков отметил, что Бобровский является главной причиной чемпионства команды

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский с Кубком Стэнли (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский стал первым в истории голкипером, которому капитан команды передал Кубок Стэнли.

«Это особенный момент, — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ. — Это момент, когда мечта становится явью, и это так радостно».

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии со счетом 4–3.

На церемонии награждения Кубок Стэнли глава НХЛ по традиции вручает капитану. А после круга почета капитан передает трофей одному из лидеров команды, которого считает самым важным.

Капитан «Флориды» Александр Барков вручил трофей 35-летнему голкиперу, благодаря игре которого команда во второй раз подряд дошла до финала.

«Он это заслужил, — сказал Барков. — Он уже давно в лиге и был невероятен в каждой игре в течение всего сезона. Его игра — главная причина нашего успеха».

Боровский провел 14 сезонов в НХЛ. Он является единственным россиянином, который дважды признавался лучшим вратарем лиги.

Бобровский стал шестым вратарем в истории НХЛ с Кубком Стэнли и не менее двумя «Везина Трофи» (призом лучшему вратарю сезона)..

За «Флориду» выступает с 2019 года. В нынешнем сезоне вошел в шорт-лист претендентов на «Везина Трофи». Завершил сезон с 36 победами (6 матчей на ноль), пропуская в среднему за игру 2,36 шайбы, отразив 91,5% бросков.

В плей-офф он одержал 16 побед при 8 поражениях, в среднем пропустив 2,32 шайбы за игру, отразив 90,6% бросков.