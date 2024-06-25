Российский вратарь первым в истории получил Кубок Стэнли из рук капитана
Вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский стал первым в истории голкипером, которому капитан команды передал Кубок Стэнли.
«Это особенный момент, — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ. — Это момент, когда мечта становится явью, и это так радостно».
«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии со счетом 4–3.
На церемонии награждения Кубок Стэнли глава НХЛ по традиции вручает капитану. А после круга почета капитан передает трофей одному из лидеров команды, которого считает самым важным.
Капитан «Флориды» Александр Барков вручил трофей 35-летнему голкиперу, благодаря игре которого команда во второй раз подряд дошла до финала.
«Он это заслужил, — сказал Барков. — Он уже давно в лиге и был невероятен в каждой игре в течение всего сезона. Его игра — главная причина нашего успеха».
Боровский провел 14 сезонов в НХЛ. Он является единственным россиянином, который дважды признавался лучшим вратарем лиги.
Бобровский стал шестым вратарем в истории НХЛ с Кубком Стэнли и не менее двумя «Везина Трофи» (призом лучшему вратарю сезона)..
За «Флориду» выступает с 2019 года. В нынешнем сезоне вошел в шорт-лист претендентов на «Везина Трофи». Завершил сезон с 36 победами (6 матчей на ноль), пропуская в среднему за игру 2,36 шайбы, отразив 91,5% бросков.
В плей-офф он одержал 16 побед при 8 поражениях, в среднем пропустив 2,32 шайбы за игру, отразив 90,6% бросков.
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