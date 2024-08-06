Наследник Бубки на Олимпиаде превзошел современных футболистов в скорости

Прыгун с шестом Арман Дюплантис в восьмой раз обновил мировой рекорд и завоевал свое второе олимпийское золото. Вместе с тем 24-летний швед запомнился не только прыжком — об этом в материале «РБК Спорт»

Арман Дюплантис на Олимпиаде-2024 в Париже (Фото: Reuters)

Шведский прыгун с шестом Арман «Мондо» Дюплантис во время установления мирового рекорда на Олимпиаде разогнался до 38,2 км/ч, а в прыжке достиг высоты 6,72 м при планке на 6,25 м (мировой рекорд).

К своим 24 годам Дюплантис в восьмой раз обновил рекорд и завоевал второе золото Олимпиады. А в 20 лет превзошел достижение Сергея Бубки (6,14) на открытых аренах, которое держалось с 1994 года. Со времен Бубки в мужских прыжках с шестом не было столь доминирующего атлета.

Фото: World Athletics

Уникальность Дюплантиса состоит в том, что он безраздельно доминирует в прыжках с шестом, хотя по физическим данным уступает конкурентам и в росте, и в атлетичности. Все это Мондо компенсирует превосходной техникой и отличным разгоном.

38,2 км/ч — хороший показатель для многих игровых видов спорта, где скорость имеет не меньшее значение. К примеру, 38,2 км/ч не достигал ни один из действующих футболистов. Более того, с 2020 года ни одному футболисту не удалось достичь 38 км/ч.

Фото: World Athletics

Кто из футболистов сравнится в скорости с Дюплантисом

Среди футболистов Мондо по скорости превосходит только француз Тьерри Анри, который на домашнем чемпионате мира-1998 разогнался до 39,2 км/ч. Однако рекорд Анри не признан ведущими футбольными организациями из-за отсутствия в те годы технологий для измерения. Лишь во втором десятилетии XXI века статистические компании измерили скорость по видеозаписи.

Из действующих игроков самым быстрым является Мбаппе. В 2019 году в матче чемпионата Франции против «Монако» он достиг 38 км/ч. При этом для повторения рекорда Усэйна Болта на стометровке (9,58 секунды) средняя скорость на дистанции должна составить 37,58 км/ч, но разгоняться придется с нуля.

Французский форвард не раз демонстрировал феноменальную скорость в официальных матчах. К примеру, ряд источников утверждают, что в матче 2021 года с «Марселем» он достиг 39 км/ч. Но статистическая компания, обслуживающая матчи чемпионата Франции, не смогла подтвердить эти данные.

В тройку быстрейших в 2023 году вошел ирландский защитник «Удинезе» Фести Эбоселе — его пиковая скорость в матче чемпионата Италии с «Миланом» составила 37,8 км/ч.

Топ-10 самых быстрых игроков претерпел заметные изменения за год. Сразу пять футболистов вошли в первую десятку с мая 2023 года.

Сравнимы ли результаты Дюплантиса со спортсменами из других видов

Самым скоростным игровым видом спорта, где спортсмены передвигаются без помощи технического снаряжения (коньки и др.), является регби. Игрок сборной Англии Кристиан Уэйд преодолел отметку 40 км/ч.

Самым быстрым хоккеистом является латвиец Роналдс Кениньш. Он на коньках превзошел английского регбиста на 0,9 км/ч — 41,3 км/ч. Высокая скорость регбистов обусловливается и тем фактом, что многие приходят в этот вид из бега, в частности из спринта.

Скорость большинства футболистов сравнима с аналогичным показателем игроков в американский футбол. И хотя самый быстрый игрок NFL Тайрик Хилл с показателем 37,4 км/ч не дотягивает до топ-3 футболистов, в среднем показатели игроков двух видов равны.

По максимальной скорости с Усэйном Болтом могут сравниться только представители конькобежных видов. Во время установления рекорда на стометровке на Играх 2008 года в Пекине ямаец развил скорость до 44,7 км/ч. Конькобежцы и шорт-трекисты, по данным статистики, разгонялись до 46 км/ч. При этом в различных источниках отмечается, что скорость в хоккее с мячом приближается к 50 км/ч. Однако конкретных примеров авторы исследований не приводят.