Соболев не попал в состав «Зенита» на матч седьмого тура РПЛ с «Пари НН»

Соболев не попал в состав «Зенита» на матч с «Пари НН»

С первых минут на поле выйдет другой новичок «Зенита» — аргентинский нападающий Лусиано Гонду

Александр Соболев (Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»)

Петербургский «Зенит» объявил стартовый состав на гостевой матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН».

В заявке не оказалось нападающего Александра Соболева, который накануне перешел в «Зенит» из московского «Спартака».

С первых минут на поле выйдет другой новичок — аргентинский форвард Лусиано Гонду.

Игра начнется в 17:30 мск.