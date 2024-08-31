Соболев не попал в состав «Зенита» на матч с «Пари НН»
Петербургский «Зенит» объявил стартовый состав на гостевой матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН».
В заявке не оказалось нападающего Александра Соболева, который накануне перешел в «Зенит» из московского «Спартака».
С первых минут на поле выйдет другой новичок — аргентинский форвард Лусиано Гонду.
Игра начнется в 17:30 мск.
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