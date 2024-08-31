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Соболев не попал в состав «Зенита» на матч с «Пари НН»

Соболев не попал в состав «Зенита» на матч седьмого тура РПЛ с «Пари НН»
С первых минут на поле выйдет другой новичок «Зенита» — аргентинский нападающий Лусиано Гонду
Александр Соболев
Александр Соболев (Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»)

Петербургский «Зенит» объявил стартовый состав на гостевой матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН».

В заявке не оказалось нападающего Александра Соболева, который накануне перешел в «Зенит» из московского «Спартака».

С первых минут на поле выйдет другой новичок — аргентинский форвард Лусиано Гонду.

Игра начнется в 17:30 мск.

Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»
Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
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