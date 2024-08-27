«Зенит» с помощью Николая Соболева объявил о трансфере аргентинца

Лусиано Гонду перешел в петербургский клуб из «Аргентинос Хуниорс», подписав соглашение на четыре года с возможностью продления еще на один сезон

Лусиано Гонду (Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»)

Аргентинский нападающий Лусиано Гонду перешел в «Зенит» из «Аргентинос Хуниорс». Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.

Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.

Примечательно, что трансфер «Зенит» анонсировал с помощью блогера Николая Соболева. Ранее петербургский клуб вел переговоры о трансфере форварда «Спартака» Александра Соболева.

За «Архентинос Хуниорс» Гонду играл с лета 2023 года. Всего он провел за команду 38 матчей, в которых забил 14 голов и сделал пять результативных передач.

«Зенит» после шести туров РПЛ нынешнего сезона занимает второе место в турнирной таблице, набрав 14 очков.