«Зенит» фото с Game Over объявил о переходе Соболева из «Спартака»

Соглашение с 27-летним нападающим рассчитано на три сезона с возможностью продления еще на год

Александр Соболев (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев перешел в «Зенит».

Петербургский клуб в своем телеграм-канале опубликовал фото с Соболевым за компьютером с подписью «игры закончились».

Соглашение с футболистом рассчитано на три сезона с возможностью продления еще на год.

«Зенит» приветствует Александра Соболева в Петербурге и желает покорения новых вершин вместе с «сине-бело-голубыми», — говорится в сообщении.

Накануне «РБК Спорт» сообщил, что «Зенит» и «Спартак» согласовали стоимость перехода игрока — €9 млн в качестве обязательной суммы трансфера и €1 млн в качестве бонусов.

27-летний Соболев с конца июля был отстранен от тренировок с основной командой «Спартака».

Соболев стал игроком «Спартака» в 2020 году — сначала на правах аренды из «Крыльев Советов», а потом на постоянной основе. Он забил 58 голов в 140 матчах за москвичей и выиграл с ними Кубок России (2022). В составе сборной России форвард забил шесть голов в 14 матчах.

«Зенит» после шести туров занимает второе место в РПЛ, уступая одно очко лидирующему «Локомотиву». «Спартак» — пятый.