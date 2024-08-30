«Зенит» фото с Game Over объявил о переходе Соболева из «Спартака»
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев перешел в «Зенит».
Петербургский клуб в своем телеграм-канале опубликовал фото с Соболевым за компьютером с подписью «игры закончились».
Соглашение с футболистом рассчитано на три сезона с возможностью продления еще на год.
«Зенит» приветствует Александра Соболева в Петербурге и желает покорения новых вершин вместе с «сине-бело-голубыми», — говорится в сообщении.
Накануне «РБК Спорт» сообщил, что «Зенит» и «Спартак» согласовали стоимость перехода игрока — €9 млн в качестве обязательной суммы трансфера и €1 млн в качестве бонусов.
27-летний Соболев с конца июля был отстранен от тренировок с основной командой «Спартака».
Соболев стал игроком «Спартака» в 2020 году — сначала на правах аренды из «Крыльев Советов», а потом на постоянной основе. Он забил 58 голов в 140 матчах за москвичей и выиграл с ними Кубок России (2022). В составе сборной России форвард забил шесть голов в 14 матчах.
«Зенит» после шести туров занимает второе место в РПЛ, уступая одно очко лидирующему «Локомотиву». «Спартак» — пятый.
Как вам фото Соболева с фразой Game Over? Обсудим в телеграм-канале «РБК Спорт».
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят