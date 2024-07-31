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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Усилили охрану израильтян. Что происходит на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
На Олимпиаде проходит пятый день. Что происходит на Играх в Париже — в онлайн-трансляции «РБК Спорт»
Олимпиада в Париже
Олимпиада в Париже (Фото: Reuters)

Медали в каких видах спорта разыгрывались 31 июля

  • Триатлон. Личный зачет (м, ж)
  • Прыжки в воду. Синхронная вышка 10 м (ж)
  • Академическая гребля. Звезды четверок парных (м, ж)
  • ВМХ-фристайл. Парк (м, ж)
  • Стрельба. Трап (м)
  • Гребной слалом. Каноэ-одиночки (ж)
  • Спортивная гимнастика. Многоборье (м)
  • Дзюдо: до 70 кг (ж), до 90 кг (м). Финал
  • Плавание. Вольный стиль 100 м (м, ж), 1500 м (ж), баттерфляй на 200 м (м), брасс 200 м (м)
  • Фехтование. Сабля, команды (м)

Таблица медалей Олимпиады

Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде

Где выступают россияне

В четвертый день на Играх выступают четыре российских теннисиста.

Запланированные и завершившиеся матчи

Роман Сафиуллин — Карлос Алькарас

Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим

Мирра Андреева / Диана Шнайдер — Габриэла Дабровски / Лейла Фернандес

Интересные материалы

14:10. В академической гребле в соревнованиях парных четверок у женщин золото выиграли британки, второе место заняли голландки, третье — немки.

14:00. Олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде Шарон ван Раувендал пошутила, что после купания в Сене можно превратиться в знаменитого персонажа книг и фильмов «Властелин колец» Голлума.

Фото: SvRowendaal / X (заблокирована в России)
Фото: SvRowendaal / X (заблокирована в России)

«Девять дней до того, как мы выйдем из воды в таком виде», — подписала пловчиха картинку в соцсетях.

13:45. Мужские соревнования по триатлону выиграл британец Алекс Йи, вторым стал новозеландец Хейден Уайлд, бронза у француза Лео Бержера.

Йи на Играх в Токио стал серебряным призером в личных соревнованиях и олимпийским чемпионом в смешанной эстафете. Таким образом, он первый триатлонист, выигравший на Олимпиадах обе дисциплины.

13:40. В синхронных прыжках в воду с вышки у женщин победили китаянки Чэнь Юйси и Цюань Хунчань, второе место у спортсменок из КНДР Чо Чин Ми и Ким Ми Рэ, бронзу выиграли британки Андреа Спендолини-Сирье и Лоис Тулсон.

13:35. В академической гребле в соревнованиях парных четверок победили голландцы, вторыми стали итальянцы, третьими — поляки.

13:25. Призеры олимпийского турнира по настольному теннису в миксте из КНДР, Южной Кореи и Китая сделали совместное селфи на подиуме после завершения соревнований. Медали были разыграны накануне. Соперники из двух Корей обошлись некрепкими рукопожатиями и коротким «Поздравляю» на родном языке.

Фото: Jared C. Tilton / Getty Images
Фото: Jared C. Tilton / Getty Images

The Korea Helard отмечает, что были некоторые опасения по поводу поведения спортсменов из-за осложнений в отношениях между странами. С конца мая КНДР запустила на юг тысячи шаров с мусором. Пхеньян объяснил это ответом на запуск шаров с пропагандистскими листовками, критикующими северокорейское руководство. Южная Корея также возобновила трансляции из громкоговорителей вдоль границы.

13:00. Cпецслужбы Израиля усилят охрану спортсменов страны на Олимпийских играх в Париже после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего руководителя «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте, сообщает израильский портал Ynet.

У сотрудников израильской спецслужбы возникли опасения, что члены делегации Израиля могут стать объектами для мести. Спецслужбы Израиля и спецназ Франции с первых дней Олимпиады ведут усиленную охрану израильской сборной из-за антисемитских настроений. Сообщается, что еще до убийств руководителей ХАМАС и «Хезболлы» израильские спортсмены получали угрозы в социальных сетях на почве ненависти.

12:00. Француженка Кассандра Богран стала олимпийской чемпионкой по триатлону. Второе место заняла швейцарка Жюли Деррон, третье — британка Бет Поттер.

Однако организаторы долго не утверждали результатов из-за массового фальстарта.

Участницы соревнования не смогли провести тренировочные заплывы в Сене из-за загрязнений. А во время велоэтапа сразу несколько участниц получили травмы после падений из-за скользкой трассы.

11:00. Даниил Медведев в третьем круге впервые встретится с соперником из топ-20. Ему будет противостоять 19-й номер рейтинга Феликс Оже-Альяссим (третий номер посева). Местная публика будет болеть за канадца-франкофона. Но за Медведева на крупных турнирах трибуны редко болеют.

Россиянин, пятая ракетка мира, является явным фаворитом. Букмекеры дают на его победу коэффициент не выше 1,5, на успех Оже-Альяссима — 2,6.

С 2023 года Медведев трижды обыграл канадца и практически каждый раз не испытывал серьезных трудностей. Всего соперники семь раз играли друг с другом, каждый раз побеждал россиянин.

Однако все матчи прошли на харде, тогда как Олимпиада проходит на грунте. Оже-Альяссим, как и Медведев, не является специалистом на этом покрытии. Оба только по разу доходили до четвертьфинала «Ролан Гаррос».

На игре Медведева может сказаться усталость. Он практически в полночь по Москве завершил матч второго круга. «Спать лечь получится не раньше двух часов ночи, а играть в среду рано — третьим заходом, — пожаловался он после игры. — У ATP бывает странное расписание, но в основном стараются подстраиваться под игроков, а у ITF все совсем удивительно... Рома Сафиуллин закончил за полночь, а на следующий день вышел вторым запуском, та же история у Элины Свитолиной. Очень странно. Надеюсь, что успею восстановиться».

Роман Сафиуллин сыграет с набравшим крейсерский ход Карлосом Алькарасом. Испанец является безоговорочным фаворитом. В его победе никто не сомневается. Летом он выиграл два подряд турнира «Большого шлема» («Ролан Гаррос», «Уимблдон») при очень сложных сетках.

Сафиуллин же не входит и в топ-50 рейтинга. Однако в очном противостоянии перевес на стороне россиянина. В 2023 году на «Мастерсе» в Париже он обыграл Алькараса — 6:3, 6:4. Турнир проходил в концовке сезона, когда испанец переживал серьезный спад.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер встретятся с канадской парой Габриэла Дабровски / Лейла Фернандес. Россиянки не имеют посева, в отличие от соперниц, — пятый номер.

В связи с этим шансы Андреевой и Шнайдер на успех оцениваются очень низко. Коэффициент на их победу превышает 3, на успех канадок — 1,3. Однако парный разряд и микст непредсказуемы в олимпийском теннисе, поскольку зачастую до этого партнеры по парам не играли вместе.

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Теги
Олимпиада-2024 Даниил Медведев Мирра Андреева Роман Сафиуллин Диана Шнайдер Карлос Алькарас
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