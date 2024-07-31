СКА объявил о переходе чемпиона НХЛ Евгения Кузнецова

Контрак с 32-летним Кузнецовым рассчитан на четыре года

Евгений Кузнецов (Фото: Mark Goldman / Icon Sportswire / Global Look Press)

Обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов подписал контракт с петербургским СКА. Об этом сообщается на сайте клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона 2027/28.

Кузнецов 18 июля стал свободным агентом после расторжения контракта с клубом НХЛ «Каролина Харрикейнз», где он выступал с марта после перехода из «Вашингтон Кэпиталз». Из-за досрочного расторжения соглашения россиянин недополучит $6 млн, причитавшихся по контракту, который действовал до конца сезона 2024/25.

Кузнецову 32 года, он победил со сборной России на чемпионатах мира 2012 и 2014 годов и еще два раза становился бронзовым призером. Форвард выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном» в 2018 году.

В феврале Кузнецова включили в специальную программу НХЛ, которая в том числе помогает хоккеистам бороться с психическими проблемами и зависимостями. Кузнецов завершил ее в начале марта, после чего «Вашингтон» выставил его на драфт отказов. Но хоккеиста никто не забрал, и в итоге его обменяли в «Каролину».

СКА в минувшем сезоне дошел до второго раунда Кубка Гагарина, где уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» в пяти матчах.