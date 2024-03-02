«Вашингтон» отказался от Кузнецова в день возвращения после реабилитации
«Вашингтон Кэпиталз» выставил российского нападающего Евгения Кузнецова на драфт отказов, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги.
Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан заявил, что такое решение приняли клуб и хоккеист. Маклеллан уточнил, что это решение является попыткой Кузнецова получить шанс в новой команде и начать все с нуля.
Теперь игрока может забрать любой клуб НХЛ. У него остался один сезон по восьмилетнему контракту в $62,4 млн (среднегодовая зарплата $7,8 млн), который он подписал с «Кэпиталз» 2 июля 2017 года.
Ранее в субботу Кузнецов завершил участие в программе помощи игрокам НХЛ и получил разрешение тренироваться вместе с командой, до игр его НХЛ не допустила. Россиянин обратился к этой программе 6 февраля, она помогает в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также в решении различных психологических проблем. Однако пока до игр его НХЛ не допустила.
31-летний Кузнецов всю карьеру в НХЛ выступает за «Вашингтон», который выбрал его на драфте 2010 года под общим 26-м номером. За столичную команду он выступает с 2014 года, вместе с ней он выиграл Кубок Стэнли (2018).
В 2019 году форвард угодил в скандал. После мирового первенства он сдал положительную допинг-пробу на кокаин и был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея до 12 июня 2023 года. Однако законы НХЛ хоккеист сильно не нарушил, и его проступок стоил ему отстранения на три матча.
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