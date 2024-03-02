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«Вашингтон» отказался от Кузнецова в день возвращения после реабилитации

«Вашингтон» отказался от Кузнецова в день возвращения после программы помощи
Евгений Кузнецов вернулся после программы помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в борьбе с зависимостями. «Вашингтон» выставил его на драфт отказов
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов (Фото: Chris Williams/Icon Sportswire / Global look press)

«Вашингтон Кэпиталз» выставил российского нападающего Евгения Кузнецова на драфт отказов, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги.

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан заявил, что такое решение приняли клуб и хоккеист. Маклеллан уточнил, что это решение является попыткой Кузнецова получить шанс в новой команде и начать все с нуля.

Теперь игрока может забрать любой клуб НХЛ. У него остался один сезон по восьмилетнему контракту в $62,4 млн (среднегодовая зарплата $7,8 млн), который он подписал с «Кэпиталз» 2 июля 2017 года.

Ранее в субботу Кузнецов завершил участие в программе помощи игрокам НХЛ и получил разрешение тренироваться вместе с командой, до игр его НХЛ не допустила. Россиянин обратился к этой программе 6 февраля, она помогает в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также в решении различных психологических проблем. Однако пока до игр его НХЛ не допустила.

31-летний Кузнецов всю карьеру в НХЛ выступает за «Вашингтон», который выбрал его на драфте 2010 года под общим 26-м номером. За столичную команду он выступает с 2014 года, вместе с ней он выиграл Кубок Стэнли (2018).

В 2019 году форвард угодил в скандал. После мирового первенства он сдал положительную допинг-пробу на кокаин и был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея до 12 июня 2023 года. Однако законы НХЛ хоккеист сильно не нарушил, и его проступок стоил ему отстранения на три матча.

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