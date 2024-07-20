 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Агент обладателя Кубка Стэнли Кузнецова подтвердил его возвращение в КХЛ

Агент Бабаев: Евгений Кузнецов в скором времени подпишет контракт в КХЛ
Евгений Кузнецов 18 июля расторг контракт с «Каролина Харрикейнз». Ранее о его переходе в СКА сообщал «Чемпионат». Агент подтвердил, что 32-летний форвард будет играть в КХЛ, но клуб не назвал
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов (Фото: imago-images.de / Global Look Press)

Обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов, который ранее расторг контракт с командой НХЛ «Каролина Харрикейнз», в скором времени подпишет контракт в КХЛ, сообщил агент игрока Шуми Бабаев в телеграм-канале.

«Теперь пришла пора наблюдать за его волшебством вживую», — добавил Бабаев.

Агент не назвал команду, в которой будет выступать 32-летний Кузнецов. Ранее «Чемпионат» писал, что уроженец Челябинска перейдет в петербургский СКА. 17 июля Бабаев сказал «Спорт-Экспрессу», что переговоров с российскими клубами игрок пока не ведет.

Променяет ли Кузнецов НХЛ на СКА. Что известно о самом громком трансфере
Спорт
Евгений Кузнецов

Кузнецов 18 июля стал свободным агентом после расторжения контракта с «Каролина Харрикейнз», за которую выступал с марта после перехода из «Вашингтон Кэпиталз». С 2014 года Кузнецов играл за столичный клуб, но тот обменял его в «Каролину» после того, как форвард прошел программу помощи игрокам НХЛ. Причины включения россиянина в эту программу не назывались, но в ее рамках игрокам в том числе помогают справляться с психическими проблемами и зависимостями.

Кузнецов, побеждавший со сборной России на чемпионатах мира 2012 и 2014 годов и завоевавший бронзу в 2016 и 2017 годах, в 2019-м был дисквалифицирован международной федерацией (IIHF) на четыре года за кокаин. Санкции IIHF не помешали Кузнецову выступать в НХЛ, но играть в КХЛ он не мог.

До отъезда в НХЛ Кузнецов играл в России за челябинский «Трактор».

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Евгений Кузнецов ХК СКА Санкт-Петербург
Материалы по теме
Чемпион НХЛ Кузнецов потеряет $6 млн зарплаты из-за переезда в Россию
Спорт
Умер экс-игрок сборной России и отец российского чемпиона НХЛ Тарасенко
Спорт
Клуб Овечкина назначил нового генменеджера после неудачи в плей-офф НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 96,04 (-0,06) Инвестиции, 19 июл, 17:32 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 88,02 (+0,15) Инвестиции, 19 июл, 17:32
Мэр Краснодара приехал на митинг и предложил заковать себя в наручники Общество, 14:06
Зеленский в сообщении о разговоре с Трампом назвал его президентом США Политика, 14:02
В Курской области мужчина пострадал при ударе дрона по комбайну Политика, 14:00
В Белоруссии приговорили к расстрелу немца за участие в боях на Украине Политика, 13:45
Минобороны сообщило об уничтожении двух пусковых установок Patriot Политика, 13:43
Памятник на могиле Пригожина облили краской Общество, 13:34
Выступающий за Италию россиянин в 18 лет выиграл гонку в «Формуле-3» Спорт, 13:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Эдварда Била задержали в Москве за езду на самокате в полицейской форме Общество, 13:10
Тимур Иванов попросил отпустить его из СИЗО как участника боевых действий Политика, 13:06
Собственная набережная и пляж: где жить в Москве, как на курорте РБК и City Bay, 13:04
В Киргизии призвали Канделаки «не вносить разлад» в отношения с Россией Политика, 13:01
В Ижевске шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов Общество, 12:42
МВД Украины сообщило о выключенных камерах на месте убийства Фарион Политика, 12:39
Агент обладателя Кубка Стэнли Кузнецова подтвердил его возвращение в КХЛ Спорт, 12:33