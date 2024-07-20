Агент обладателя Кубка Стэнли Кузнецова подтвердил его возвращение в КХЛ

Евгений Кузнецов 18 июля расторг контракт с «Каролина Харрикейнз». Ранее о его переходе в СКА сообщал «Чемпионат». Агент подтвердил, что 32-летний форвард будет играть в КХЛ, но клуб не назвал

Евгений Кузнецов (Фото: imago-images.de / Global Look Press)

Обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов, который ранее расторг контракт с командой НХЛ «Каролина Харрикейнз», в скором времени подпишет контракт в КХЛ, сообщил агент игрока Шуми Бабаев в телеграм-канале.

«Теперь пришла пора наблюдать за его волшебством вживую», — добавил Бабаев.

Агент не назвал команду, в которой будет выступать 32-летний Кузнецов. Ранее «Чемпионат» писал, что уроженец Челябинска перейдет в петербургский СКА. 17 июля Бабаев сказал «Спорт-Экспрессу», что переговоров с российскими клубами игрок пока не ведет.

Кузнецов 18 июля стал свободным агентом после расторжения контракта с «Каролина Харрикейнз», за которую выступал с марта после перехода из «Вашингтон Кэпиталз». С 2014 года Кузнецов играл за столичный клуб, но тот обменял его в «Каролину» после того, как форвард прошел программу помощи игрокам НХЛ. Причины включения россиянина в эту программу не назывались, но в ее рамках игрокам в том числе помогают справляться с психическими проблемами и зависимостями.

Кузнецов, побеждавший со сборной России на чемпионатах мира 2012 и 2014 годов и завоевавший бронзу в 2016 и 2017 годах, в 2019-м был дисквалифицирован международной федерацией (IIHF) на четыре года за кокаин. Санкции IIHF не помешали Кузнецову выступать в НХЛ, но играть в КХЛ он не мог.

До отъезда в НХЛ Кузнецов играл в России за челябинский «Трактор».