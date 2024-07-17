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Чемпион НХЛ Кузнецов потеряет $6 млн зарплаты из-за переезда в Россию

Евгений Кузнецов потеряет $6 млн зарплаты из-за переезда в Россию
У Евгения Кузнецова оставался последний год контракта в НХЛ, за который он должен был заработать $6 млн. «Чемпионат» писал, что Кузнецов будет играть за СКА
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов (Фото: Frank Gunn / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов потеряет $6 млн зарплаты за последний сезон по контракту с «Каролина Харрикейнз» из-за досрочного расторжения соглашения, сообщил журналист Daily Faceoff Фрэнк Серавалли в соцсети X. О том, что клуб оставался должен Кузнецову $6 млн, сообщает и AP.

Кузнецову оставался последний год по восьмилетнему контракту на общую сумму $62,4 млн.

В среду «Каролина» сообщила, что расторгнет контракт с 32-летним Кузнецовым, который, по данным «Чемпионата», перейдет в петербургский СКА.

«Каролина» расторгнет контракт с чемпионом НХЛ Евгением Кузнецовым
Спорт
Евгений Кузнецов

Кузнецов стал игроком «Каролины» в марте после обмена из «Вашингтон Кэпиталз».

В феврале Кузнецов попал в программу помощи игрокам НХЛ, которая среди прочего помогает им справляться с психоэмоциональными проблемами и зависимостями. После возвращения игрока «Вашингтон» пытался от него избавиться через драфт отказов, но смог только обменять, оставив за собой половину его зарплаты.

За «Каролину» Кузнецов провел 30 матчей, забил шесть голов и сделал семь результативных передач.

Кузнецов является двукратным чемпионом мира в составе сборной России (2012, 2014), с 2019-го был дисквалифицирован международной федерацией (IIHF) на четыре года за кокаин, но смог выступать в НХЛ.

Всю карьеру в НХЛ до перехода в «Каролину» Кузнецов провел в «Вашингтоне», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2018-м.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Евгений Кузнецов Каролина Харрикейнз
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