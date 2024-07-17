Чемпион НХЛ Кузнецов потеряет $6 млн зарплаты из-за переезда в Россию
Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов потеряет $6 млн зарплаты за последний сезон по контракту с «Каролина Харрикейнз» из-за досрочного расторжения соглашения, сообщил журналист Daily Faceoff Фрэнк Серавалли в соцсети X. О том, что клуб оставался должен Кузнецову $6 млн, сообщает и AP.
Кузнецову оставался последний год по восьмилетнему контракту на общую сумму $62,4 млн.
В среду «Каролина» сообщила, что расторгнет контракт с 32-летним Кузнецовым, который, по данным «Чемпионата», перейдет в петербургский СКА.
Кузнецов стал игроком «Каролины» в марте после обмена из «Вашингтон Кэпиталз».
В феврале Кузнецов попал в программу помощи игрокам НХЛ, которая среди прочего помогает им справляться с психоэмоциональными проблемами и зависимостями. После возвращения игрока «Вашингтон» пытался от него избавиться через драфт отказов, но смог только обменять, оставив за собой половину его зарплаты.
За «Каролину» Кузнецов провел 30 матчей, забил шесть голов и сделал семь результативных передач.
Кузнецов является двукратным чемпионом мира в составе сборной России (2012, 2014), с 2019-го был дисквалифицирован международной федерацией (IIHF) на четыре года за кокаин, но смог выступать в НХЛ.
Всю карьеру в НХЛ до перехода в «Каролину» Кузнецов провел в «Вашингтоне», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2018-м.
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