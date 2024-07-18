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«Каролина» расторгла контракт с российским чемпионом НХЛ Кузнецовым

«Каролина» расторгла контракт с российским чемпионом НХЛ Евгением Кузнецовым
Обладатель Кубка Стэнли 2018 года стал свободным агентом и теперь может перейти в любой клуб по своему желанию
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов (Фото: nhl.com)

Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» расторг контракт с двукратным чемпионом мира в составе сборной России Евгением Кузнецовым. Об этом сообщается на странице команды в соцсети Х.

Накануне «Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов. Из-за досрочного расторжения соглашения россиянин недополучит $6 млн, причитавшихся по контракту, который действовал до конца сезона 2024/25. Теперь Кузнецов стал свободным агентом и может перейти в любой клуб.

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Евгений Кузнецов

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Кузнецов перейдет в петербургский СКА.

Кузнецову 32 года, он победил со сборной России на чемпионатах мира 2012 и 2014 годов и еще два раза становился бронзовым призером. Он выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном» в 2018 году.

В феврале Кузнецова включили в специальную программу НХЛ, которая в том числе помогает хоккеистам бороться с психическими проблемами и зависимостями. Кузнецов завершил ее в начале марта, после чего «Вашингтон» выставил его на драфт отказов. Но хоккеиста никто не забрал, и в итоге его обменяли в «Каролину».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Каролина Харрикейнз Евгений Кузнецов
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