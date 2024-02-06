НХЛ включила Кузнецова в программу помощи для игроков с зависимостями

Кузнецова отправили в программу помощи для игроков НХЛ с зависимостями

В НХЛ действует специальная программа, которая помогает игрокам преодолевать психические проблемы и зависимости, причины участия в ней не раскрываются. В 2019-м году Кузнецов сдал положительную пробу на кокаин

Евгений Кузнецов (Фото: Jerome Miron-USA TODAY Sports)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов включен в специальную программу НХЛ, которая помогает хоккеистам бороться в том числе с психическими проблемами и зависимостями. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Российский форвард выбыл на неопределенный срок. По условиям программы, он вернется в клуб после того, как это разрешат администраторы программы.

5 января хоккейный блогер Том Гуллити сообщил на своей странице в Х (бывший Twitter), что российский нападающий пропустит тренировку команды по личным причинам.

Кузнецов после завершения чемпионата мира в 2019-м году сдал положительную допинг-пробу на кокаин и был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея до 12 июня 2023 года.

При этом Национальная хоккейная лига не стала дисквалифицировать игрока, поскольку кокаин не входит в число веществ, дающих спортивное преимущество.

В январе нынешнего года в программу помощи игрокам НХЛ попал российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

В нынешнем сезоне 31-летний Кузнецов провел 43 матча, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.