Кузнецова отправили в программу помощи для игроков НХЛ с зависимостями
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов включен в специальную программу НХЛ, которая помогает хоккеистам бороться в том числе с психическими проблемами и зависимостями. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Российский форвард выбыл на неопределенный срок. По условиям программы, он вернется в клуб после того, как это разрешат администраторы программы.
5 января хоккейный блогер Том Гуллити сообщил на своей странице в Х (бывший Twitter), что российский нападающий пропустит тренировку команды по личным причинам.
Кузнецов после завершения чемпионата мира в 2019-м году сдал положительную допинг-пробу на кокаин и был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея до 12 июня 2023 года.
При этом Национальная хоккейная лига не стала дисквалифицировать игрока, поскольку кокаин не входит в число веществ, дающих спортивное преимущество.
В январе нынешнего года в программу помощи игрокам НХЛ попал российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.
В нынешнем сезоне 31-летний Кузнецов провел 43 матча, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.
Программа помощи игрокам НХЛ призвана помочь хоккеистам и их семьям конфиденциально справиться с проблемами с психическим здоровьем, зависимостями и т.д. Причины участия в программе не сообщаются, кроме случаев, когда игроки сами хотят об этом рассказать. Сроки участия в программе не ограничены
На связи с проверенными новостями
Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности
«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов
В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика
Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году
Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео
Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму
По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование
В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько