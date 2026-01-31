 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Как Валиева вернулась на соревнования после дисквалификации

Валиева успешно вернулась на соревнования после дисквалификации
Отбывшая дисквалификацию за допинг фигуристка Камила Валиева приняла участие в чемпионате России по прыжкам. Каким выдалось ее первое после большого перерыва выступление — в фотогалерее «РБК Спорт»
Фото: AP / ТАСС
Фото: AP / ТАСС

Фигуристка Камила Валиева впервые выступила на соревнованиях после завершения ее дисквалификации за допинговое нарушение. Это произошло в Москве на чемпионате России по прыжкам.

В 1/4 финала личного турнира Валиева показала четвертый результат (29,28 балла) из десяти фигуристок, в том числе чисто исполнив четверной тулуп.

Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Спортсменка вошла в число шести лучших фигуристок, которые вышли в полуфинал. Лучшей была Алиса Двоеглазова (34,49). Полуфинал и финал пройдут 1 февраля.

Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

По словам Валиевой, она счастлива вернуться на соревнования. «Ощущения потрясающие. Мне кажется, это лучшее, что произошло в моей жизни за все это время. Я очень люблю этот вид спорта и счастлива тут находиться», — отметила фигуристка.

Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Также в субботу Валиева выступила в новой для чемпионата России по прыжкам дисциплине — в соревнованиях дуэтов.

Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Тут результат был не столь удачным — Валиева и бронзовый призер Олимпиады-2022 в командном турнире Марк Кондратюк заняли шестое место из шести дуэтов. Чемпионами России в этом виде стали Двоеглазова и Андрей Мозалев.

Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Дисквалификация 19-летней Валиевой за триметазидин закончилась 25 декабря 2025 года. Она возобновила спортивную карьеру под руководством Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки (до допинг-скандала она тренировалась у Этери Тутберидзе).

«Я кайфую от процесса, кайфую от взаимодействия с новым тренерским штабом. У меня какая-то невероятная любовь к спорту, к фигурному катанию. Она как будто усилилась за эти четыре года», — сказала Валиева.

Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

В результате допинг-скандала Валиева лишилась золота чемпионата Европы, а также золотых, серебряных и бронзовых медалей чемпионатов России, наград финала и этапов Гран-при России. Кроме того, сборной России на Олимпиаде-2022 была присуждена бронза командного турнира вместо золота.

В период дисквалификации Валиева участвовала в нескольких ледовых шоу школы Навки.

Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

