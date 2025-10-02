«Это смешно». Валиева решила возвращаться в большой спорт без Тутберидзе

Фигуристка Камила Валиева после завершения дисквалификации за допинг решила возобновить карьеру под руководством нового тренера. Что говорят о ее возвращении — в материале «РБК Спорт»

Камила Валиева (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Российская фигуристка Камилла Валиева решила возобновить спортивную карьеру и тренироваться под руководством тренера Светланы Соколовской из школы Татьяны Навки.

С лета 2018 года Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе, вместе с которой пережила допинг-скандал на Олимпиаде-2022. Тогда спортсменка сдала положительную пробу на триметазидин.

В январе 2024 года Международный спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение об отстранении Валиевой на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года. В период дисквалификации она участвовала в ледовых шоу школы Навки.

В результате скандала Валиева лишилась золота ЧЕ, а также золотых, серебряных и бронзовых медалей чемпионатов России, наград финала и этапов Гран-при России. Кроме того, сборной России на Олимпиаде-2022 была присуждена бронза командного турнира вместо золота.

С 25 октября Валиева может начать тренировки, а выступать на соревнованиях — после 25 декабря 2025 года.

В группе Светланы Соколовской тренируются: Марк Кондратюк — бронзовый призер Олимпиады в командных соревнованиях, чемпион Европы и России;

Эдуард Карартынян — победитель этапов юниорского Гран-при России. Ранее у Соколовской тренировались Александра Игнатова (Трусова), Александр Самарин и Софья Самоделкина.

Мнение экспертов

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР

«Если возвращение и будет, то в следующие четыре года, потому что сейчас она не готова. Да она и не может выступать, так как срок дисквалификации не позволяет ей сделать это в текущем году. И она сама технически тоже, вероятно, не готова. В следующие четыре года будем живы — будем смотреть», — сказала Тарасова «РБК Спорт».

Тарасова также выразила недовольство шумихой в СМИ из-за планов Валиевой возобновить спортивную карьеру.

«Это очень смешно, когда они [СМИ] так делают. Это просто настолько несерьезно для больших спортсменов, чтобы ни с того ни с сего просто так готовиться. К чему она будет готовиться? У нас каждый год появляются новые ребята, которые готовятся к соревнованиям», — отметила заслуженный тренер СССР.

По мнению Тарасовой, если ажиотаж вокруг возвращения Валиевой направлен на поддержание к ней интереса, то это излишне. Фигуристка сама сможет привлечь внимание своими выдающимися выступлениями.

Алена Леонова, серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию

«Считаю, что возвращение будет успешным, 100%. А то, что она выбрала нового тренера, — ничего страшного. Мне кажется, это особо не скажется на ней. Как вы видите, все прыжки, которые она сейчас делала [на шоу Навки], она восстановила сама. Валиева уже из тех спортсменов, которым, в принципе, не так важен штаб, где она катается, а важно, как она будет кататься. Поэтому она выбрала очень хороший штаб, на мой взгляд», — сказала Леонова «РБК Спорт».

Она считает, что смена тренера связана не с личными вопросами к предыдущему тренеру, а с какими-то более весомыми, но пока не озвученными факторами.

Илья Авербух, чемпион мира и серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер

«Безусловно, это будет сложное возвращение. Прошло много времени, и Камила тоже изменилась. Но она остается одной из самых талантливых фигуристок мира. Одаренная девушка. Мы все должны только порадоваться за Камилу, что приняла такое решение. Прогнозов делать бы не стал, будем все внимательно следить за ее выступлениями», — сказал Авербух Metaratings.ru.

Авербух подчеркнул, что у Валиевой было достаточно времени, чтобы все обдумать, включая выбор тренера. «Наша задача — поддерживать ее только», — отметил он.

Александр Жулин, серебряный призер Олимпиады, тренер в танцах на льду

«Я потрясающе отношусь к Камиле, это моя любимая фигуристка. Я совершенно не знаю и не понимаю, почему она будет кататься не у Этери [Тутберидзе], а у Светланы, к которой я тоже, конечно, замечательно отношусь. Но это в любом случае хорошая новость. И «Навка Арена» очень хорошая, тренироваться Камиле там будет по кайфу. Но вернуться в большой спорт будет не так просто. Надо подождать и понаблюдать за этим тандемом», — сказал Жулин «РИА Новости».

Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка в танцах на льду

«Я ожидала, что она может вернуться. По тому, в какую форму приходит, видно, что она становится все лучше и лучше. Для меня удивление, что она не к Тутберидзе пошла, это интересная информация. Я хотела бы ей пожелать не забывать, как она хороша, как она талантлива. Я уверена, что она очень трудолюбивый человек, значит, у нее есть все, чтобы вернуться», — сказала Бестемьянова ТАСС.

Алексей Ягудин, олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании и четырехкратный чемпион мира

«Раз желания одной совпадают с возможностями другой, то почему бы и нет (сказал он про решение Валиевой тренироваться под руководством Светланы Соколовской. — «РБК Спорт»)... Главное — побеждать в будущем. Вот основной посыл. Главное, чтобы обеим было удобно, комфортно и все было плодотворно», — сказал Ягудин «Матч ТВ».

Ирина Слуцкая, двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы в одиночном катании

«Возвращение Камилы Валиевой в фигурное катание — классная новость. Если действительно все получится, будет очень здорово, потому что она яркая и красивая. Я думаю, она сможет побеждать», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Дмитрий Губерниев, телекомментатор и спортивный журналист

«Валиева мне лично еще несколько недель назад сказала, что возобновит карьеру. Ей надо закрыть гештальт. Она еще докажет, что неслучайно стала большой фигуристкой. Камила в состоянии быть лучшей в мире, и я буду за нее болеть. Пауза всем мешает. Уходят годы, время идет вперед, а в спорте это чувствительно. Желаю ей физического и психологического здоровья», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.