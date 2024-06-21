«Рубин» накажет албанца Даку за ругательства в адрес сербов на Евро-2024

«Рубин» накажет албанского игрока за ругательства в адрес сербов на Евро

Казанский клуб пообещал, что к Мирлинду Даку будут применены дисциплинарные и финансовые санкции после возвращения в расположение клуба с чемпионата Европы

Мирлинд Даку (Фото: Julian Finney / Getty Images)

«Рубин» накажет албанского форварда Мирлинда Даку после возращения с Евро-2024 за его оскорбительные выкрики в адрес македонцев и сербов после матча с Хорватией. Об этом сообщается на сайте казанского клуба.

«По возвращению в расположение клуба к футболисту будут применены дисциплинарные и финансовые санкции. Также с игроками клуба будет проведена разъяснительная беседа, чтобы в дальнейшем избежать подобных инцидентов», — говорится в заявлении «Рубина».

В клубе добавили, что осознают ответственность за случившееся. «Рубин» представляет многонациональный состав и всегда придерживается принципов уважения и равноправия, категорически осуждая любые формы дискриминации и оскорблений на национальной, религиозной или расовой почве», — также сказано в заявлении.

Матч группового турнира Евро-2024 между сборными Албании и Хорватии (2:2) состоялся 19 июня.

После игры Даку подошел к трибуне албанских болельщиков с мегафоном и начал выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес сербов и македонцев. Футбольная федерация Македонии (FFM) позднее потребовала извинений от Даку, УЕФА начал расследование этого дела.

Сам футболист 21 июня заявил, что выкрикивал в мегафон оскорбления в состоянии аффекта и извинился за свое поведение.