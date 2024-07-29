Алжирец саботировал схватку с израильтянином. Что происходит на Олимпиаде
Медали в каких видах спорта будут разыграны 29 июля
- Стрельба. Пневматическая винтовка, 10 м (м, ж)
- Прыжки в воду. Синхронная вышка, 10 м (м)
- Конный спорт. Командное троеборье, конкур
- Конный спорт. Личное троеборье, конкур
- Маунтинбайк. Велокросс (м)
- Скейтбординг. Стрит (м)
- Стрельба из лука. Команды (м)
- Гребной слалом. Каноэ-одиночки (м)
- Спортивная гимнастика. Командное многоборье (м)
- Дзюдо: до 57 кг (ж), до 73 кг (м)
- Плавание. комплекс на 400 м (ж), брасс на 100 м (ж), вольный стиль на 200 м (ж), вольный стиль на 200 м (м), спина на 100 м (м),
- Фехтование. Сабля (ж), рапира (м)
Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде
Где выступят россияне
Во третий день на Играх выступят шесть российских теннисистов.
Запланированы матчи:
Диана Шнайдер - Ван Сю (Китай).
Роман Сафиуллин - Томас Этчеверри (Аргентина).
Екатерина Александрова / Елена Веснина - Каролина Мухова / Линда Носкова (Чехия)
Даниил Медведев / Мирра Андреева — Сара Эррани / Андреа Вавассори (Италия).
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13:00. Трехкратный чемпион Африки, алжирский дзюдоист Мессауд Дрис был дисквалифицирован перед первой схваткой на Олимпиаде в Париже с израильтянином Тохаром Бутбулем, следует из протокола соревнований.
Как пишет Би-би-си, Дрис провалил взвешивание перед поединком.
Национальный олимпийский комитет Израиля заявил, что Дрис специально не уложился в 73 кг, чтобы его сняли с соревнований, и что такому поведению нет места в спорте.
Следующим соперником Бутбуля будет Хидаят Гейдаров из Азербайджана.
В Токио из-за потенциальной встречи с Бутбулем отказался выступать другой алжирец, Фетхи Нурин. Нурин выразил поддержку Палестине и заявил, что не может проводить схватку с представителем Израиля (Алжир не признает государство Израиль). Дзюдоиста сразу отстранили, а в сентябре того же года дисквалифицировали вместе с тренером на десять лет.
В ноябре МОК предостерег спортсменов от дискриминации соперников из Израиля из-за ситуации в Газе, приведя в пример как раз случай на Играх в Токио.
Бутбуль — бронзовый призер Токио в смешанном командном турнире и вице-чемпион Европы 2021 года.
12:40. Сербский теннисист Новак Джокович выразил недовольство правилами замены игроков на Олимпиаде. Серба цитирует портал Sportskeeda.
Джокович в первом круге обыграл австралийца Мэттью Эбдена со счетом 6:0, 6:1. Игра продлилась 53 минуты. Эбден в одиночном разряде заменил британца Энди Маррея. Австралиец специализируется на парном разряде, где считается первой ракеткой, и несколько лет не выступал в одиночном.
Джокович признался, что не понимает, как специалиста в парном разряде взяли в качестве замены на одиночный турнир.
«Я действительно не понимаю правил, — заявил серб журналистам после своей победы. — Для меня нелогично, что кто-то снимается с турнира в одиночном разряде, а вы заменяете его игроком из парного разряда».
«Я не думаю, что это хороший имидж для спорта, если честно, — добавил теннисист. — Есть много игроков одиночного разряда, у которых было достаточно времени, чтобы приехать сюда, и их могли бы вызвать».
Джокович выразил надежду, что правила изменятся.
«Я надеюсь, что ITF (Международная федерация тенниса. — «РБК Спорт») и МОК изменят правило замены, потому что Мэтту пришлось нелегко. Он не играл в одиночном разряде уже два года», — отметил серб.
12:00. Второй подряд тренировочный заплыв триатлонистов на Олимпиаде-2024 отменен из-за плохого качества воды в Сене. Об этом сообщает AFP.
Первый тренировочный заплыв должен был состояться утром 28 июля, второй — 29-го.
По утверждению оргкомитета, качество воды ухудшилось из-за проливных дождей. Соревнования по триатлону запланированы на 30 и 31 июля.
Ранее в июле мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене, чтобы доказать, что в столичной реке безопасно проводить соревнования.
11:30. Вице-премьер Словакии Томаш Тараба, который должен был представлять страну на закрытии Олимпиады в Париже, отказался ехать на мероприятие из-за церемонии открытия. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«Эта Олимпиада для нормального мира всегда будет отвратительным символом извращенного упадка, злоупотребившего красотой спорта и сделавшего из этого прогрессивный политический театр. Поэтому я принял решение не участвовать в церемонии закрытия», — написал Тараба.
11:00. Каковы шансы российских теннисистов на победу 29 июля
Диана Шнайдер встретится с Ван Сю (Китай). Шнайдер занимает 24-е место в рейтинге, Ван Сюй — 52-е. Букмекеры считают Шнайдер неоспоримым фаворитом и дают на ее победу коэффициент 1,35, на китаянку — 3,25.
Роман Сафиуллин сыграет с аргентинцем Томасом Этчеверри. Россиянин занимает 67-е место в рейтинге, его соперник — 35-е. Букмекеры считают Сафиуллина андердогом в этом матче — 2,6. Коэффициент на победу Этчеверри составляет 2,6.
Российский дуэт Екатерина Александрова / Елена Веснина встретится с Каролиной Муховой и Линдой Носковой (Чехия). Парные разряды и микст — самые непредсказуемые на Олимпиаде. Обе пары не имеют посева, и букмекеры оценивает их шансы одинаково.
В миксте состоится матч Даниил Медведев / Мирра Андреева — Сара Эррани / Андреа Вавассори (Италия). Россияне не имеют посева, у их соперника 5-й номер. Букмекеры считают итальянскую пару явным фаворитом матча — 1,5. На Медведева и Андрееву они дают коэффициент — 2,4.
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