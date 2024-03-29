De Telegraaf узнал о переводе Промеса в тюрьму с более строгим режимом

Голландская газета узнала, что футболист «Спартака» содержится в Аль-Авире. Он спит в камере на одной из шести двухъярусных кроватей, а на полу находятся еще 10–20 человек. Все попадающие в эту тюрьму заключенные бреются налысо

Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Нидерландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса, который находится под арестом в ОАЭ, перевели в тюрьму в городе Аль-Авир. Об этом сообщает голландская газета De Telegraaf.

Изначально футболист «Спартака» содержался в комплексе полицейского участка Дубая площадью 1 млн кв. м недалеко от аэропорта.

Промес находится Аль-Авире в камере на шесть человек и вынужден спать на одной из трех двуспальных двухъярусных кроватей. Помимо шести «счастливчиков», у которых есть собственная кровать, на полу камеры спят еще от 10 до 20 заключенных, отмечает De Telegraaf.

В течение дня Промесу разрешается выходить из камеры, чтобы посмотреть телевизор вместе с другими заключенными, других развлечений и возможностей заниматься спортом нет. Он находится в одном корпусе вместе с четырьмя другими голландцами, которые ожидают экстрадиции. Еда в тюрьме однообразная, фруктов и овощей не подается. В комплексе очень холодно и шумно из-за кондиционеров.

В тюрьме очень строгие правила. При поступлении всем необходимо побрить голову налысо. Заключенные, которые впоследствии отращивают волосы, получают наказание, например им могут запретить на время совершать звонки и смотреть телевизор. Свидания с людьми, находящимися в предварительном заключении, были отменены еще со времен пандемии коронавируса.

Промес в конце февраля не смог покинуть ОАЭ вместе со «Спартаком» после тренировочного сбора. Это произошло из-за ДТП с участием Промеса. 29 февраля он был задержан, на следующий день стало известно, что футболиста отпустили из-под стражи и запретили покидать ОАЭ.

13 марта Промеса арестовали по запросу Нидерландов, где его приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за нападение на кузена и контрабанду кокаина. Адвокаты Промеса Софи Хоф и Роберт Малевич говорили, что продолжительность и исход дела об экстрадиции предсказать пока невозможно.

В июне 2023 года суд в Нидерландах приговорил Промеса к полутора годам заключения за нападение с ножом на кузена, а в феврале 2024-го — к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина. На судах его не было. Промес находится в международном розыске, на оба приговора поданы апелляции.