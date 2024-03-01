Промеса отпустили из-под стражи и запретили покидать ОАЭ
Футболист «Спартака» Квинси Промес не находится под стражей правоохранительных органов ОАЭ, сообщают Sport 24 и телеграм-канал Baza. Источник «РБК Спорт» в клубе также подтвердил эти данные.
Однако футболисту запретили покидать ОАЭ, добавил источник «РБК Спорт».
«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Спартак».
Ранее в пятницу телеканал NOS сообщил, что голландские власти обсуждают с ОАЭ возможность экстрадиции Промеса, осужденного по двум уголовным делам. «РБК Спорт» в прокуратуре Нидерландов заявили, что проверили сообщения СМИ об аресте Промеса. «Мы узнали от нашего контактного лица, что Квинси был арестован за местное правонарушение, а не за то, что произошло в Нидерландах. На данный момент мы не будем комментировать, станем ли мы запрашивать его экстрадицию или нет».
Промеса задержали в четверг в Дубае в аэропорту на таможне, когда «Спартак» готовился к вылету в Санкт-Петербург. Затем футболиста доставили в полицейский участок «Аль-Хаванидж». О причинах задержания официально не сообщалось.
В пятницу журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в ОАЭ из-за ДТП, с места которого он скрылся. Журналист Дмитрий Егоров подтвердил эту информацию, добавив, что суд по его делу пройдет 4–5 марта.
В июне суд в Нидерландах приговорил Промеса к полутора годам заключения за нападение с ножом на кузена, а в феврале — к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина. На судах его не было. Промес находится в международном розыске.
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