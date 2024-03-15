De Telegraaf узнала, где содержится арестованный в ОАЭ Промес

Нидерландская газета сообщила, что футболист «Спартака» находится в комплексе полицейского участка Дубая площадью 1 млн кв. м недалеко от аэропорта

Квинси Промес (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес, который был арестован в ОАЭ по запросу голландской прокуратуры, содержится в комплексе полицейского участка Дубая недалеко от аэропорта. Об этом De Telegraaf сообщили в этом учреждении.

«Да, он здесь», — рассказали в приемной этого тюремного комплекса площадью 1 млн кв. м. Никакой дополнительной информации предоставить там не смогли.

Это означает, что Промес не содержится в известной тюрьме в Аль-Авире, в которой есть отдельное отделение для задержанных, которых ждет экстрадиция, добавила нидерландская газета.

В статье De Telegraaf отмечается, что в ОАЭ, по данным международной неправительственной организации Human Rights Watch, есть три следственных изолятора, где заключенные живут в плохих условиях. Британский заключенный, ранее содержавшийся в Дубае, называл свою камеру «адом на земле». Билли Худ, пойманный с несколькими бутылками масла каннабиса, рассказывал об «ужасающих условиях», где заключенных «пытали лишением сна в переполненных камерах», а кормили только хлебом и водой.

В De Telegraaf считают, что к Промесу будут относиться лучше, поскольку он не совершил серьезного преступления в самой стране. В комплексе у него, скорее всего, будет гораздо меньше места для передвижения, чем в обычной тюрьме.

13 марта стало известно, что Промеса, приговоренного на родине в сумме к семи с половиной годам тюрьмы за нападение на кузена и контрабанду кокаина, задержали в ОАЭ по запросу Нидерландов.

Футболист в конце февраля не смог покинуть ОАЭ вместе со «Спартаком» после тренировочного сбора. Журналист Иван Карпов писал, что это произошло из-за совершенного Промесом ДТП.

Адвокаты Промеса Софи Хоф и Роберт Малевич заявили, что продолжительность и исход дела об экстрадиции предсказать пока невозможно.