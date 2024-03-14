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Дело Квинси Промеса ,  
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В прокуратуре заявили, что не уверены в экстрадиции Промеса из ОАЭ

Прокуратура Амстердама: неясно, будет ли Промес действительно экстрадирован
Сюжет
Дело Квинси Промеса
Лидера «Спартака» задержали в ОАЭ по запросу Нидерландов, голландцы рассчитывают на его экстрадицию. В прокуратуре Амстердама признали, что сроки и шансы на успех пока неясны
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Прокуратура Амстердама пока не уверена в том, что нападающий «Спартака» Квинси Промес будет экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды. Об этом «Матч ТВ» сообщил пресс‑секретарь прокуратуры Франклин Ваттимена.

«Неясно, сколько времени займет процедура и будет ли он действительно экстрадирован», — сказал Ваттимена, отметив, что решение за судьей в Дубае.

В среду стало известно, что Промеса, приговоренного на родине в сумме к семи с половиной годам тюрьмы за нападение на кузена и контрабанду кокаина, задержали в ОАЭ по запросу Нидерландов в Интерпол.

Квинси Промеса задержали в ОАЭ по запросу голландской прокуратуры
Спорт
Квинси Промес

Футболист в конце февраля не смог покинуть ОАЭ вместе со «Спартаком» после тренировочного сбора. Журналист Иван Карпов писал, что это произошло из-за совершенного Промесом ДТП.

Адвокаты Промеса Софи Хоф и Роберт Малевич заявили, что продолжительность и исход дела об экстрадиции предсказать пока невозможно.

На оба приговора в отношении Промеса ранее были поданы апелляции.

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Анна Сатдинова
Футбол Квинси Промес ФК Спартак Москва
Квинси Промес фото

Квинси Промес

футболист
4 июня 1992 года
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