Песков ответил на вопрос о безопасности российских атлетов на Олимпиаде в Париже

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что по правилам МОК страна, которая проводит Олимпийские игры, ответственна за обеспечение безопасности всех участников

Дмитрий Песков (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что французские власти ответственны за обеспечение безопасности всех спортсменов на предстоящих Олимпийских играх в Париже, сообщает корреспондент РБК.

Песков ответил на вопрос, есть ли у России возможности обезопасить российских спортсменов на Играх и прорабатывается ли этот вопрос. «Нет, таких возможностей здесь нет. Естественно, по правилам МОК, страна, которая проводит Олимпиаду, ответственна за обеспечение безопасности. Мы прошли через это, когда была сочинская Олимпиада, это был очень ответственный, очень объемный участок работы, сложный участок работы. Как вы знаете, сочинская Олимпиада по признанию руководства МОК была одной из лучших зимних Олимпиад, которые были в истории», — сказал Песков.

Ранее радио Europe 1 со ссылкой на источник сообщило, что французские спецслужбы рекомендовали отказаться от проведения церемонии открытия Олимпийских игр из-за угрозы безопасности.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия под названием «Олимпийская Сена» пройдет на реке — лодка каждой из делегаций проплывет по Сене друг за другом (всего более 100 лодок).

После теракта в «Крокус Сити Холле», ответственность за который взяло на себя «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) во Франции был введен наивысший уровень террористической опасности.

После теракта в «Крокусе» в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили о доверии властям Франции в вопросе безопасности Олимпиады

МОК 19 марта сообщил, что на Играх в нейтральном статусе смогут выступить не более 55 российских спортсменов, при этом они не примут участия в параде атлетов на церемонии открытия.

Министр спорта Олег Матыцин говорил, что российские спортсмены сами примут решение по участию в Олимпийских играх. Песков отметил, что все спортсмены, которые прошли квалификацию на Олимпиаду, могут поехать на турнир в Париже, а вопрос участия является личным решением атлета и федерации.