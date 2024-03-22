Матыцин заявил, что решение по участию в Олимпиаде примут сами спортсмены
Российские спортсмены сами примут решение по участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, сообщает ТАСС.
Министр считает, что Олимпиаду бойкотировать нельзя. «Хочу еще раз отметить нашу позицию — нельзя категорично бойкотировать Олимпийские игры и заставлять это делать спортсменов, отобравшихся на них», — сказал Матыцин.
По его словам, они завоевали лицензии и, согласно Олимпийской хартии, имеют такие же права, как и любой другой спортсмен.
Также Матыцин заявил, что для России Олимпийские игры не являются главным стартом, так как «большинство спортсменов туда не поедут».
Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта сообщил, что на Играх в нейтральном статусе смогут выступить не более 55 российских спортсменов, при этом они не примут участие в параде атлетов на церемонии открытия. Для повторной проверки россиян на соответствие критериям допуска создана специальная комиссия (AINERP).
Сейчас на Игры отобрались 12 российских спортсменов, их фамилии МОК не уточнял. После проверки со стороны AINERP станет известно, кто из российских спортсменов получит приглашения на Игры.
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Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил РБК, что условия МОК таковы, что практически никто из российских атлетов поехать на Олимпиаду не сможет, но, «если будет возможность у спортсменов, то, наверное, надо ехать».
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