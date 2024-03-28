Europe 1 узнала о возможной отмене церемонии открытия Олимпийских игр

Французские спецслужбы рекомендовали отказаться от проведения церемонии открытия Олимпийских игр из-за угрозы безопасности, сообщил источник Europe 1. По данным радиостанции, о всех рисках было доложено министру внутренних дел

Главное управление внутренней безопасности (DGSI) Франции рекомендовало МВД республики отказаться от проведения церемонии открытия Олимпийских игр и перейти к «плану Б» из-за высокой угрозы безопасности участников, сообщает радио Europe 1 со ссылкой на источник в разведслужбе.

По его словам, нынешний формат речного парада представляет слишком много рисков, чтобы его можно было оставить как есть. «Мы должны перейти к плану Б», — подчеркивает источник.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен должен был сегодня (28 марта) встретиться по этому поводу с представителями спецслужб, сообщает радиостанция. На этой встрече представители DGSI собирались проинформировать министра об уровне террористической угрозы — силовики опасаются «возвращения массового терроризма во Францию».

Среди возможных рисков упомянуты террористы-одиночки, которые могут врезаться в толпу на машине или напасть с использованием огнестрельного оружия. Также сотрудники разведки опасаются так называемых спящих ячеек террористов внутри страны, которые «активируются удаленно из афганской зоны». В связи с этим DGSI хотят избежать сценария «скоординированного нападения» в день открытия ОИ-2024, передает Europe 1.

«За прошедшую неделю наблюдалось много шума среди граждан Центральной Азии, за которыми мы обычно следим», — рассказал источник. Поэтому, по его словам, французская разведка решила «нацелить свои сенсоры» на граждан Туркменистана, Кыргызстана и Казахстана.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия под названием «Олимпийская Сена» пройдет на реке — лодка каждой из делегаций проплывет по Сене друг за другом (всего более 100 лодок). Шоу 33-й Олимпиады, поставленное режиссером Томасом Джолли, будет включать художественные постановки и презентации от спортсменов.

После теракта в «Крокус Сити Холле», ответственность за который взяло на себя «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) во Франции был введен наивысший уровень террористической опасности. The New York Times со ссылкой на источники в западных разведках писала, что на Западе опасаются терактов на Олимпиаде, которая может стать «первоклассной мишенью» для террористов.

Начальник Главного штаба сухопутных сил Франции Пьер Шилль ранее говорил, что Франция увеличит военный контингент, который будет задействован для охраны Олимпийских игр, до 20 тыс. человек. Он уточнял, что военные будут сопровождать участников эстафеты олимпийского огня по всей территории страны. Непосредственно во время соревнований они будут оказывать поддержку полиции, жандармерии и другим службам внутри страны.