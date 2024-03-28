 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Europe 1 узнала о возможной отмене церемонии открытия Олимпийских игр

Europe 1: спецслужбы Франции рекомендовали отменить церемонию открытия Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Французские спецслужбы рекомендовали отказаться от проведения церемонии открытия Олимпийских игр из-за угрозы безопасности, сообщил источник Europe 1. По данным радиостанции, о всех рисках было доложено министру внутренних дел

Главное управление внутренней безопасности (DGSI) Франции рекомендовало МВД республики отказаться от проведения церемонии открытия Олимпийских игр и перейти к «плану Б» из-за высокой угрозы безопасности участников, сообщает радио Europe 1 со ссылкой на источник в разведслужбе.

По его словам, нынешний формат речного парада представляет слишком много рисков, чтобы его можно было оставить как есть. «Мы должны перейти к плану Б», — подчеркивает источник.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен должен был сегодня (28 марта) встретиться по этому поводу с представителями спецслужб, сообщает радиостанция. На этой встрече представители DGSI собирались проинформировать министра об уровне террористической угрозы — силовики опасаются «возвращения массового терроризма во Францию».

Среди возможных рисков упомянуты террористы-одиночки, которые могут врезаться в толпу на машине или напасть с использованием огнестрельного оружия. Также сотрудники разведки опасаются так называемых спящих ячеек террористов внутри страны, которые «активируются удаленно из афганской зоны». В связи с этим DGSI хотят избежать сценария «скоординированного нападения» в день открытия ОИ-2024, передает Europe 1.

«За прошедшую неделю наблюдалось много шума среди граждан Центральной Азии, за которыми мы обычно следим», — рассказал источник. Поэтому, по его словам, французская разведка решила «нацелить свои сенсоры» на граждан Туркменистана, Кыргызстана и Казахстана.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия под названием «Олимпийская Сена» пройдет на реке — лодка каждой из делегаций проплывет по Сене друг за другом (всего более 100 лодок). Шоу 33-й Олимпиады, поставленное режиссером Томасом Джолли, будет включать художественные постановки и презентации от спортсменов.

Винер заявила, что «народ не простит» поехавших на Олимпиаду спортсменов
Спорт
Ирина Винер

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

После теракта в «Крокус Сити Холле», ответственность за который взяло на себя «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) во Франции был введен наивысший уровень террористической опасности. The New York Times со ссылкой на источники в западных разведках писала, что на Западе опасаются терактов на Олимпиаде, которая может стать «первоклассной мишенью» для террористов.

Начальник Главного штаба сухопутных сил Франции Пьер Шилль ранее говорил, что Франция увеличит военный контингент, который будет задействован для охраны Олимпийских игр, до 20 тыс. человек. Он уточнял, что военные будут сопровождать участников эстафеты олимпийского огня по всей территории страны. Непосредственно во время соревнований они будут оказывать поддержку полиции, жандармерии и другим службам внутри страны.

Глава МИД Латвии уходит в отставку. Причина – большие затраты на его перелеты

Пугачева опубликовала пост после теракта в «Крокусе»

Песков объяснил, почему Путин в первые дни после теракта не приехал на место трагедии

ЦБ предупредил о новой схеме по хищению средств мошенниками

В Верховной раде рассказали об «эпидемии игромании» в ВСУ

Шредер заявил, что его дружба с Путиным может помочь прекратить конфликт

Граждан Киргизии пытаются вербовать для участия в атаках на территории России

В Благовещенске небо окрасилось в желтый цвет из-за песчаной бури. Видео

Названа страна, которая впервые начнет оформлять шенгенские визы россиянам
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Олимпийские игры Париж Франция Безопасность
Материалы по теме
В МОК заявили о доверии властям Франции в вопросе безопасности Олимпиады
Спорт
Во Франции ввели наивысший уровень террористической опасности
Политика
Винер заявила, что «народ не простит» поехавших на Олимпиаду спортсменов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56) Инвестиции, 16:51 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33) Инвестиции, 16:51
Какими будут обои и ламинат: где можно увидеть ремонт будущей квартиры РБК и ПИК, 23:33
В Киевской области прогремели взрывы Политика, 23:31
Зеленский объяснил нежелание некоторых стран ехать на саммит по Украине Политика, 23:28
Europe 1 узнала о возможной отмене церемонии открытия Олимпийских игр Спорт, 23:24
Вино и ферросплавы. Что известно об изъятии активов уральских бизнесменов Бизнес, 23:09
Полянский обвинил Запад в срыве заседания Совбеза ООН по Югославии Политика, 22:47
Власти запланировали инвестировать ₽1,5 трлн в создание морских курортов Экономика, 22:44
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Белом доме сравнили российских чиновников с продавцами навоза Политика, 22:41
Все под рукой: где искать квартиры с развитой инфраструктурой РБК и ПИК, 22:18
РПЛ отправит пострадавшим в «Крокусе» по ₽1 млн за каждый гол тура Спорт, 22:12
США заявили, что передали России детальную информацию об угрозе теракта Политика, 22:00
Группа «Комсомольск» объявила о прекращении концертов Общество, 21:56
Россияне получат новую функцию в Telegram из-за призывов к терактам Технологии и медиа, 21:53
«Авангард» отыгрался с 0:2 и сравнял счет в серии с «Локомотивом» в КХЛ Спорт, 21:42