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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Песков заявил, что осудившие спецоперацию атлеты «стали бы исчадием ада»

Песков заявил, что осудившие спецоперацию атлеты «стали бы исчадием ада»
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Пресс-секретарь президента России отметил, что все спортсмены, которые прошли квалификацию на Олимпийские игры 2024 года, могут поехать на турнир в Париже — вопрос участия является личным решением атлета и федерации
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков заявил «Аргументам и Фактам», что российские спортсмены, которые в случае соответствующего требования согласились бы на осуждение действий России на Украине ради участия в Олимпийских играх 2024 года, стали бы «исчадием ада».

«Конечно, никто здесь не мог представить, что российский спортсмен ради участия в Олимпиаде подпишет какую‑то бумагу об осуждении СВО, чтобы вот за эти сребреники продать Родину. Любой, кто так поступил бы, просто стал бы исчадием ада. Но теперь такого обязательного условия вроде бы нет, и все, кто прошел квалификацию, может поехать на Олимпиаду. Это уже вопрос личного решения спортсменов, федераций», — сказал Песков.

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Пресс-секретарь России отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не контактирует с российскими спортивными федерациями.

По словам Пескова, посольство России во Франции на протяжении многих недель пытается связаться с организаторами Олимпиады. «И если брать логистику участия в Олимпиаде, то не понимаю, кто ее будет обеспечивать на месте. Проживание, медицина, допинг‑контроль и так далее — как все это будет организовано? <...>. Поэтому спортсмены, решившие туда ехать, должны это учитывать», — добавил он.

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта сообщил, что не будет требовать от российских спортсменов подписывать документ об осуждении специальной военной операции на Украине для допуска на Олимпийские игры 2024 года в Париже. При этом в феврале Олимпийский комитет России (ОКР) предупредил спортсменов, что согласие даже с текущими требованиями «соответствия» МОК «может привести к нарушению российского законодательства».

На данный момент известно, что россияне не смогут выступить более чем в 20 из 36 видов спорта. При этом олимпийские лицензии для участия в Играх-2024 получили порядка 30 россиян, но допущены пока только 12 человек.

Глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что олимпийцы не смогут получить выплаты от ОКР и Минспорта из-за санкций. Он также сообщил, что участники Игр не могут выступать на соревнованиях, проводимых государственными организациями и ОКР (например, на Всемирных играх дружбы в сентябре, медалисты которых получат сравнимые с Олимпиадой призовые).

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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Альвина Цаканян
Олимпиада Олимпийские игры Олимпиада-2024 МОК Международный олимпийский комитет (МОК) Дмитрий Песков
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