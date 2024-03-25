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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Во Франции ввели наивысший уровень террористической опасности

Во Франции повысили уровень террористической опасности после теракта в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Макрон после теракта в Подмосковье собрал Совет по обороне и национальной безопасности, на котором было принято решение о повышении уровня террористической угрозы до максимального. Ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ
Фото: Yoan Valat / EPA / ТАСС
Фото: Yoan Valat / EPA / ТАСС

После теракта в «Крокус Сити Холле», ответственность за который взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство» (ИГИЛ), власти Франции приняли решение о повышении уровня террористической опасности до самого высокого. Об этом в соцсети X (бывш. Twitter) сообщил французский премьер-министр Габриэль Атталь.

«После теракта в Москве президент Республики [Эмманюэль Макрон] собрал сегодня вечером в Елисейском дворце Совет по обороне и национальной безопасности. Учитывая заявление «Исламского государства» о совершении теракта и угрозы, нависшие над нашей страной, мы решили повысить бдительность до самого высокого уровня: чрезвычайная ситуация с риском терактов», — написал Атталь.

Всего во Франции существует пять уровней террористической угрозы: от белого (нет опасности) до пурпурного (риск крупных терактов, одновременных или в разное время). Последний раз Париж повышал уровень угрозы до максимального в октябре прошлого года, после нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

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Вечером 22 марта в здание «Крокус Сити Холла» ворвались вооруженные боевики, открыли огонь по людям, а после подожгли здание. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, более 180 пострадали. Количество жертв не окончательное, поисково-спасательные работы еще продолжаются.

Спустя сетки ФСБ сообщила о задержании 11 подозреваемых. Четырех из них назвали непосредственными участниками теракта и сообщили об их планах пересечь границу с Украиной.

Ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ. Однако, как в разговоре с РБК указал эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов, на данном этапе сложно определить, насколько сильно группировка была вовлечена в планирование и организацию теракта в «Крокус Сити Холле» или просто использовала его для своего «бренда». «Нападавшие вышли как «солдаты халифата». Им может стать любой человек, его никто не проверяет на искреннее следование исламу. Он просто записывает видео и отправляет его по каналам связи ИГИЛ», — пояснил специалист.

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Многие страны, в том числе Франция, выразили России свои соболезнования в связи с терактом. «Поступающие из Москвы кадры ужасны. Наши мысли с жертвами и пострадавшими, с российским народом. Необходимо выяснить все обстоятельства этих одиозных действий», — говорилось в сообщении французского МИДа.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Франция теракт «Крокус Сити Холл» террористическая угроза ИГИЛ
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