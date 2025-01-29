Гашек заявил, что хочет возвращения россиян на международные турниры

Гашек: хотелось бы, чтобы россияне вернулись на международные соревнования

Двукратный обладатель Кубка Стэнли не против участия российских спортсменов в международных соревнованиях, но только при условии завершения военных действий

Доминик Гашек (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек, регулярно критикующий российских спортсменов, написал в соцсети Х, что хочет их возвращения на международные соревнования.

Накануне в НХЛ сообщили, что Кубок мира в 2028 году будет проходить без участия Международной федерации хоккея (IIHF). «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщил, что на турнире предполагается участие сборной России, которая сейчас не участвуют в международных турнирах под эгидой IIHF из-за отстранения.

Гашек ответил на пост одного из пользователей Х, который написал о безнравственности хоккейного фанатского сообщества, которое в большинстве своем желает возвращения сборной России.

«Да, я бы тоже хотел, чтобы российские спортсмены могли вернуться, и соревнования, в которых они будут играть, не были бы огромной рекламой военных действий. И люди на Украине не умирали бы из-за этих соревнований, как они сейчас умирают из-за НХЛ. Однако Россия должна уйти из Украины, взять на себя ответственность за весь нанесенный ущерб и потерянные жизни», — написал Гашек.

Ранее Гашек неоднократно критиковал НХЛ за то, что она не стала отстранять российских игроков, и также говорил, что лига должна Украине миллиардную компенсацию.

60-летний Гашек — один из лучших вратарей в истории хоккея и входит в Зал хоккейной славы, а клуб НХЛ «Баффало Сейбрз» вывел из обращения его игровой номер. В конце карьеры выступал за московский «Спартак» (2010–2011).