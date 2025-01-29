 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Гашек заявил, что хочет возвращения россиян на международные турниры

Гашек: хотелось бы, чтобы россияне вернулись на международные соревнования
Двукратный обладатель Кубка Стэнли не против участия российских спортсменов в международных соревнованиях, но только при условии завершения военных действий
Доминик Гашек
Доминик Гашек (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек, регулярно критикующий российских спортсменов, написал в соцсети Х, что хочет их возвращения на международные соревнования.

Накануне в НХЛ сообщили, что Кубок мира в 2028 году будет проходить без участия Международной федерации хоккея (IIHF). «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщил, что на турнире предполагается участие сборной России, которая сейчас не участвуют в международных турнирах под эгидой IIHF из-за отстранения.

Гашек ответил на пост одного из пользователей Х, который написал о безнравственности хоккейного фанатского сообщества, которое в большинстве своем желает возвращения сборной России.

В НХЛ подтвердили проведение Кубка мира 2028 года без участия IIHF
Спорт
Фото:Chris Gardner / Getty Images

«Да, я бы тоже хотел, чтобы российские спортсмены могли вернуться, и соревнования, в которых они будут играть, не были бы огромной рекламой военных действий. И люди на Украине не умирали бы из-за этих соревнований, как они сейчас умирают из-за НХЛ. Однако Россия должна уйти из Украины, взять на себя ответственность за весь нанесенный ущерб и потерянные жизни», — написал Гашек.

Ранее Гашек неоднократно критиковал НХЛ за то, что она не стала отстранять российских игроков, и также говорил, что лига должна Украине миллиардную компенсацию.

60-летний Гашек — один из лучших вратарей в истории хоккея и входит в Зал хоккейной славы, а клуб НХЛ «Баффало Сейбрз» вывел из обращения его игровой номер. В конце карьеры выступал за московский «Спартак» (2010–2011).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Требования российских телеканалов к Google превысили ₽1,8 дуодециллиона

Шольц рассказал, что «взбешен» Илоном Маском

Почему Трамп отрекся от глобального соглашения по налогам

Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Суд арестовал акции одного из крупнейших золотодобытчиков России

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Доминик Гашек отстранение спортсменов сборная России по хоккею НХЛ Международная федерация хоккея (IIHF)
Материалы по теме
Гашек выступил против возвращения российских хоккеистов на турниры IIHF
Спорт
Гашек заявил о желании обсудить с НХЛ отстранение россиян
Спорт
Гашек раскритиковал поездку представителей «Монреаля» в Россию
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 101,6 (-1,15) Инвестиции, 28 янв, 18:43 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 97,97 (+0,83) Инвестиции, 28 янв, 18:43
Какое жилье за границей можно купить по цене однушки в МосквеНедвижимость, 11:20
Гашек заявил, что хочет возвращения россиян на международные турнирыСпорт, 11:18
ФСБ выявила в Подмосковье лабораторию по переработке драгметалловЭкономика, 11:12
В Белгородской области при атаке дрона погибли женщина с ребенкомОбщество, 11:11
«Впечатляющий прорыв»: почему ИИ от китайской DeepSeek потряс рынокPro, 11:09
Акции НОВАТЭКа выросли на отказе ЕС от запрета импорта СПГ из РоссииИнвестиции, 11:08
Аэропорт Мурманска закрыли для полетовОбщество, 11:03
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
ВТБ позволит клиентам вводить запрет на снятие вкладовФинансы, 11:00
ГАИ заявила о снижении смертности при ДТП в 2024 году. Но не существенноАвто, 10:59
Генпрокуратура подала новый иск к создателю первого «единорога» «Роснано»Политика, 10:50
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 10:48
В Новосибирске из-за ремонта отключили отопление в 119 жилых домахОбщество, 10:45
Мэр Киева сообщил о работе ПВО в городеПолитика, 10:45
Карлсен проиграл 14-летнему российскому шахматисту на онлайн-турниреСпорт, 10:43