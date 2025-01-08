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Гашек выступил против возвращения российских хоккеистов на турниры IIHF

Двукратный обладатель Кубка Стэнли уже не первый год выступает против участия российских хоккеистов в международных турнирах, критикует НХЛ за то, что лига позволяет россиянам там играть
Доминик Гашек
Доминик Гашек (Фото: Alexander Chernykh / Russian Look / Global Look Press)

Двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек высказался в соцсети Х против возможного возвращения российских хоккеистов на международные турниры.

Россияне и белорусы отстранены от турниров под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) с февраля 2022 года. В конце декабря — начале января в Оттаве прошел молодежный чемпионат мира, который выиграла сборная США.

«Чиновники, которые это [возвращение россиян] допустят, страна, которая будет принимать соревнования, будут нести прямую ответственность за множество потерянных и искалеченных жизней. Будьте осторожны!» — написал Гашек.

Гашек заявил о желании обсудить с НХЛ отстранение россиян
Спорт
Доминик Гашек

В начале этой недели президент IIHF Люк Тардиф заявил, что в организации примут решение по поводу возвращения россиян и белорусов на международные турниры в феврале, но не собираются рисковать ради них другими игроками или соревнованиями.

Гашек с 2022 года регулярно критикует НХЛ и российских игроков. Однако на предложение Вячеслава Фетисова «по-честному» вернуть заработанные в КХЛ деньги он ответил отказом.

59-летний Гашек — один из лучших вратарей в истории хоккея и входит в Зал хоккейной славы, а клуб НХЛ «Баффало Сейбрз» вывел из обращения его игровой номер. В конце карьеры выступал за московский «Спартак» (2010–2011).

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Доминик Гашек отстранение спортсменов Международная федерация хоккея (IIHF)
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