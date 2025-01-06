Глава IIHF заявил о нежелании рисковать ради допуска россиян

Глава IIHF: ждем россиян как можно скорее, но рисковать не будем

Тардиф связал допуск россиян с окончанием военных действий и заявил, что не будет ставить под угрозу игроков и турниры. Экс-тренер сборной России Крикунов ответил на это, что россияне давно играют за границей и «все живы-здоровы»

Люк Тардиф (Фото: Dennis Pajot / Getty Images)

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что в организации примут решение по поводу возвращения россиян и белорусов на международные турниры в феврале, но не собираются рисковать ради них другими игроками или соревнованиями. Слова Тардифа приводит пресс-служба федерации.

Тардифа спросили, вернутся ли хоккеисты двух стран на турниры IIHF к Олимпиаде-2026. Глава федерации на это ответил, что в IIHF ждут их возвращения «как можно скорее», потому что это будет означать окончание военных действий.

«Но мы не будем рисковать соревнованиями или игроками. Это самое главное для нас. Посмотрим, что произойдет в ближайшие два месяца. Мы будем ждать до последнего, но должны принять решение в феврале», — сказал Тардиф.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов назвал слова Тардифа о риске бредом.

«Какими игроками он рискует? Наши хоккеисты играют и в Америке, и в Европе. И ничего, все живы-здоровы. Ерунду какую-то придумал», — цитирует Крикунова Vseprosport.

Министр спорта России Михаил Дегтярев поблагодарил Тардифа за «откровенную позицию» и отметил, что отсутствие россиян делает соревнования «ощутимо беднее». «В вопросе нормализации мирового спорта, возвращения к честной конкуренции мы все союзники, а не оппоненты», — добавил министр, которого цитирует «Матч ТВ».

Россияне и белорусы отстранены от турниров IIHF с февраля 2022 года. В Федерации хоккея России ранее заявляли, что не могут оспорить санкции, поскольку IIHF мотивировала их соображениями безопасности.