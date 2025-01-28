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В НХЛ подтвердили проведение Кубка мира 2028 года без участия IIHF

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что в дальнейшем турнир планируют проводить каждые четыре года
Фото: Chris Gardner / Getty Images
Фото: Chris Gardner / Getty Images

Кубок мира в 2028 году будет проходить без участия Международной федерации хоккея (IIHF), заявил «Матч ТВ» заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

Ранее TSN сообщил, что НХЛ и профсоюз игроков лиги уведомили IIHF, что Кубок мира-2028 пройдет без ее участия.

«Кубок мира в 2028 году действительно пройдет без участия IIHF. Планируем проводить турнир далее каждые четыре года», — сказал Дэйли.

Сборные России сейчас не участвуют в международных турнирах под эгидой IIHF из-за отстранения.

Кубок мира проводился трижды: в 1996, 2004 и 2016 годах. На последнем турнире сборная России под руководством Олега Знарка дошла до полуфинала, где уступила канадцам.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Международная федерация хоккея (IIHF)
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