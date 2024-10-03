Гашек перед стартом сезона раскритиковал НХЛ за отказ отстранять россиян

Бывший чешский хоккеист считает, что НХЛ должна отстранить россиян и однажды ей придется заплатить «миллиарды» Украине за свой подход. Ранее Гашеку предлагали вернуть заработанные в России деньги, раз он постоянно ее критикует

Доминик Гашек (Фото: Alexander Chernykh / Russian Look / Global Look Press)

Олимпийский чемпион Нагано в составе сборной Чехии Доминик Гашек перед стартом нового сезона НХЛ заявил в соцсети X, что североамериканская лига уже третий сезон остается «рекламой» военной операции на Украине, поскольку не отстранила российских хоккеистов.

«Каждый гражданин, если только он не диссидент, является рекламой действий своей страны», — написал Гашек.

Он выразил уверенность в том, что «рано или поздно НХЛ придется заплатить миллиарды долларов Украине за такой подход».

В январе двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что «было бы по-честному», если бы Гашек вернул заработанные в России деньги, если «несет всякую околесицу». Гашек играл за «Спартак» в сезоне 2010/11. Чех отказался.

В НХЛ неоднократно говорили, что российские игроки испытывают давление из-за ситуации на Украине, но отстранять их не будут.

При этом лига из-за нежелания ряда сборных играть против сборной России сначала перенесла Кубок мира, а потом решила изменить его формат таким образом, что россиян в нем не было.