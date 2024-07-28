Извинения оргкомитета и дебют Андреевой. Что происходит на Олимпиаде

Во второй соревновательный день Олимпийских игр в Париже разыграют медали в восьми видах спорта. Что происходит на турнире — в онлайне «РБК Спорт»

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Медали в каких видах спорта будут разыграны 28 июля

Пулевая стрельба : пневматический пистолет 10 м (м, ж)

: пневматический пистолет 10 м (м, ж) Велоспорт: маунтинбайк, кросс-кантри (ж)

маунтинбайк, кросс-кантри (ж) Стрельба из лука: командные соревнования (ж)

командные соревнования (ж) Дзюдо: до 66 кг (мужчины), до 52 кг (ж)

до 66 кг (мужчины), до 52 кг (ж) Скейтбординг: стрит (ж)

стрит (ж) Гребной слалом: байдарка-одиночка (ж)

байдарка-одиночка (ж) Плавание : 400 м комплекс (м), 100 м баттерфляй (ж), 100 м брасс (м)

: 400 м комплекс (м), 100 м баттерфляй (ж), 100 м брасс (м) Фехтование: рапира, шпага (ж)

Таблица медалей Олимпиады

Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде

Где выступят россияне

Во второй день на Играх выступят шесть российских теннисистов, большинство из них должны были сыграть еще накануне, но матчи отменили из-за дождя.

Запланированы матчи:

Екатерина Александрова — Юань Юэ (Китай);

Диана Шнайдер — Элизабетта Кочаретто (Италия);

Мирра Андреева — Магда Линетт (Польша);

Роман Сафиуллин — Алехандро Табило (Чили);

Павел Котов — Станислас Вавринка (Канада);

Также Даниил Медведев и Сафиуллин проведут матч парного разряда с немцами Кевином Кравицем и Тимом Пюцем.

13:50. Женское золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м с олимпийским рекордом выиграла О Е Джин из Южной Кореи (243,2 очка). Серебро у ее соотечественницы Ким Е Джи (241,3), бронза у представительницы Индии Ману Бхакер (221,7).

13:45. Оргкомитет Олимпиады принес извинения перед теми, кого могли оскорбить отдельные сцены церемонии открытия. Об этом на брифинге заявила директор по коммуникациям Анн Дескамп.

12:50. Нигерийскую боксершу Синтию Огунсемилоре отстранили за обнаруженный в допинг-пробе диуретик фуросемид, сообщило Международное агентство допинг-тестирования (ITA). Пробу у 22-летней спортсменки взяли 25 июля. Она должна была выступать в категории до 60 кг.

12:40. Чемпионка Токио по дзюдо в весовой категории до 52 кг Ута Абэ, не проигрывавшая на уровне мирового тура с 2019 года, вылетела с Олимпиады в Париже. Она проиграла иппоном узбекистанке Диёре Келдиёровой.

12:30. Китаец Се Юй выиграл золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров (240,9 очка), второе место у итальянца Федерико Мальдини (240,0), третье — у итальянца Паоло Монны (218,6).

Фото: zhaodingzhe / XinHua / Global Look Press

11.00. Первую плавательную тренировку триатлонистов на Олимпиаде отменили из-за плохого качества воды в Сене, сообщило AFP. Качество воды ухудшилось из-за дождей, прошедших в последние несколько дней. Соревнования по триатлону запланированы на 30 и 31 июля.