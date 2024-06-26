Мэр Парижа обвинила Макрона в «испорченном празднике» Олимпиады
Мэр Парижа Анн Идальго считает, что президент Франции Эмманюэль Макрон «испортил праздник» предстоящих Олимпийских игр, распустив Национальное собрание (нижняя палата парламента) и назначив досрочные выборы. Об этом она заявила в интервью газете Ouest-France.
«Я крайне негативно восприняла известие о роспуске парламента прямо перед началом Олимпиады. Была убеждена, что это произойдет позже, однако президент жестом пренебрежительного отношения к французам испортил весь праздник», — сказала Идальго.
Макрон объявил о роспуске Национального собрания 9 июня после оглашения предварительных итогов голосования в Европарламент, в ходе которого президентская партия «Ренессанс» набрала вдвое меньше голосов по сравнению с оппозиционной правой партией «Национальное объединение». Французский лидер назвал внеочередные выборы единственным возможным решением, так как, по его мнению, осенью оппозиционные партии планировали сменить правительство, что «ввергло бы страну в кризис в тот самый момент», когда ей необходимо утвердить федеральный бюджет.
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что внеочередные выборы во Франции вне зависимости от результата не ставят под угрозу проведение Олимпийских игр в Париже.
Ранее мэр Парижа Идальго пообещала искупаться в Сене, чтобы доказать безопасность предстоящих соревнований Олимпиады на открытой воде. Заплыв Идальго по главной реке столицы Франции был запланирован на 23 июня, однако политик перенесла его сроки, объяснив решение досрочными парламентскими выборами. Теперь, по ее словам, обещанное купание должно состояться 15, 16 или 17 июля.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Организаторы планируют отказаться от традиционной церемонии открытия на стадионе, а вместо этого провести лодочный парад на Сене с участием спортсменов. Кроме того, на реке запланированы соревнования по триатлону и плаванию.
При этом весной 2024 года ряд организаций по защите окружающей среды сообщили, что лабораторные пробы воды в Сене показывают превышение допустимых уровней загрязнения в два, а иногда и в три раза. После этого глава оргкомитета Игр Тони Эстанге допустил отмену плавательного этапа соревнований по триатлону в связи с качеством воды в реке.
В середине июня власти Парижа сообщили, что качество воды в Сене по-прежнему не соответствует стандартам безопасности для проведения соревнований. В последнем отчете отмечено высокое содержание двух видов фекальных бактерий, в том числе кишечной палочки. Сильную загрязненность Сены связывают с интенсивными дождями, большим количеством сточных вод и недостаточным уровнем солнечного света.
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