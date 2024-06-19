Мэр Парижа отложила обещанное купание в Сене в преддверии Олимпиады

Анн Идальго собиралась поплавать в главной реке Парижа 23 июня, чтобы доказать, что в воде безопасно проводить соревнования

Фото: Kiran Ridley/Getty Images

Мэр Парижа Анн Идальго, ранее пообещавшая искупаться в Сене 23 июня, чтобы доказать безопасность проведения водных соревнований на Олимпиаде, заявила, что сделает это лишь после 14 июля. Об этом она сказала в эфире канала BFMTV.

«Мы решили не делать этого до парламентских выборов. Первый тур пройдет 30 июня, поэтому мы переносим купание на неделю, начинающуюся 14 июля. Таким образом, заплыв может состояться в один из трех дней: 15, 16 или 17 июля», — пояснила Идальго, пообещав, что заплыв в любом случае состоится до церемонии открытия Олимпийских игр.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемонию открытия соревнований планируют провести не в традиционном формате на стадионе, а в виде лодочного парада на Сене с участием спортсменов. Кроме того, на реке запланированы соревнования по триатлону и плаванию.

При этом весной 2024 года ряд организаций по защите окружающей среды сообщили, что лабораторные пробы воды в главной реке Парижа показывают превышение допустимых уровней загрязнения в два, а иногда и в три раза. После этого глава оргкомитета Игр Тони Эстанге допустил отмену плавательного этапа соревнований по триатлону в связи с качеством воды в Сене.

Анн Идальго — не единственный французский политик, заявивший о готовности искупаться в реке, чтобы доказать безопасность соревнований. Так, президент страны Эмманюэль Макрон говорил, что готов поплавать в Сене, однако не уточнил возможных сроков. Кроме того, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о готовности искупаться в реке перед началом Олимпиады. При этом он выразил надежду, что вода не будет слишком холодной.